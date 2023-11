Crisis en el Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla: Operadores afirman estar sin recursos

Es crítica la situación en el Sistema Transporte Masivo de Barranquilla, por la falta de buses. Juan Carlos Calderón, directivo de Metrocaribe, uno de los operadores de Transmetro, afirmó que no cuentan con recursos necesarios para que la flota de vehículos circule de manera normal.

De acuerdo con el funcionario, actualmente los dos operadores, Metrocaribe y Sistur, tienen un déficit de 145.000 millones de pesos, de los cuales 18.000 corresponden a 2023. Indicó que se hace necesario el desembargo de los 27.000 millones de pesos enviados por el Gobierno Nacional.

"Transmetro tiene un litigio jurídico que lo conocemos y entendemos, pues con sus recursos tendrá que solucionar ese problema, pero que no le pongan la plata del Gobierno, que fue con un objetivo y un destino específico, a pagar litigios judiciales, siendo la necesidad que tienen las personas como ciudadanos y pasajeros de que exista una oferta de servicios en la troncal. Ese recurso es indispensable para recuperar buses. Hoy solo salieron 144 buses", explicó.

Entre tanto, los usuarios están desesperados y con incertidumbre frente a lo que está sucediendo. "Ya estamos cansados de esta situación, uno tiene que esperar más de una hora un bus para poder desplazarse a su destino. Necesitamos que solucionen esto porque como van las cosas, no sabemos dónde va a parar todo esto", expresó Scarlett Sosa, usuaria de Transmetro.

Los operadores señalaron que el promedio de personas movilizadas diariamente por parte del SITM cayó de 139,458 en 2019 a 62,720 en 2020, a 59,532 en 2021.

"Registró una notable recuperación, pasando a 85,917 en el 2022 y va decayendo a 2023 a 73,259 usuarios", indicaron.

Por su parte, Fernando Isaza, gerente de la compañía, manifestó que están buscando recursos adicionales, al tiempo, les solicitó a los operadores que hagan un esfuerzo, mientras se define lo qué pasará con los dineros girados por la Nación.

"Nosotros vamos a seguir controlando la operación durante todos los días, y tratar de que la afectación por la falta de flota sea la menor posible para nuestros usuarios", aseveró Isaza. No obstante, los usuarios solicitan la implementación de acciones urgentes.