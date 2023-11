Crisis en el Transporte Masivo de Barranquilla: sólo operan el 73% de los buses

Un promedio del 73% de los buses del Sistema de Transporte Masivo en la capital del Atlántico están en operación, debido a la crisis económica que enfrenta, obligando a los operadores a disminuir la cantidad de vehículos que circulan por la ciudad y parte del Área Metropolitana; pero mientras menos automotores hay, aumentan las quejas de los usuarios y la sensación de inseguridad en las estaciones.

“Hay malandro por todas las estaciones, inseguridad en ellas. Se ha convertido en una cueva de delincuentes cada estación”, señaló un usuario.

Lo que ha llevado a ser catalogado como un servicio de mala calidad.

“Es pésimo. Hay un desorden en la administración, bastante impresionante y la gente se pone demasiado alterada, por esa misma administración”, expresó una usuaria, quien, además, indicó que, hay retrasos constantes en las rutas.

Le puede interesar: Alcalde de Barranquilla propone una reforma a la justicia

Las críticas son imparables. Para Antonio Bohórquez, concejal de la ciudad, TransMetro es una vena rota y uno de los sistemas más costosos del país.

“Se sacrificaron vías, con lo que también se afectó la actividad comercial y el ingreso del empresariado en Barranquilla. Definitivamente, toda la plata que entra se disuelve y no avanza. Se le suma a esto que, solo cubre el 16% del entramado que debía cubrir, es decir, la solución no es tan amplia y no está llegando a todos los rincones de la ciudad ni del Área Metropolitana”.

Por su parte, Juan Carlos Calderón, directivo de una de las compañías encargadas de la operación, aseveró que el déficit que tienen es de 165 mil millones de pesos. Sin embargo, siguen a la espera de la decisión de un tribunal para conocer lo que pasará con los 27 mil millones de pesos girados por el Gobierno, que terminaron en una cuenta embargada.

“Un magistrado está revisando esta decisión, respetamos esa determinación del señor magistrado, esperanzados que esa es otra cosa. El señor gerente del TransMetro, se dedica a otras situaciones, pero no al tema con nosotros, para nada”.

A su turno, en un comunicado, la empresa TransMetro señaló que, el distrito ha realizado aportes al Sistema por $70 mil millones en el periodo 2020-2022.

Le puede interesar: Petro en Barranquilla: comunidad le pidió acciones contra la extorsión