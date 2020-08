Cuarenta nuevos respiradores no invasivos para la atención del COVID-19 en Barranquilla

Con el fin de apoyar hospitalariamente la siguiente fase, la Alcaldía de Barranquilla recibió 40 respiradores no invasivos que serán instalados en el hospital Adelita de Char. Esto se da después de haber incrementado en un 40% las Unidades de Cuidados Intensivos durante la pandemia del coronavirus.

Estos respiradores son claves para la salud de los pacientes en esta nueva etapa del aislamiento a raíz del coronavirus. Así lo manifestó el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza.

"Los ventiladores que recibe el Distrito hoy no son para soporte vital e invasivo, son de ventilación no invasiva, es decir que no amplían la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos, pero son claves para la salud de los pacientes en la etapa actual y en la pospandemia", resaltó el funcionario.

De acuerdo a los protocolos y guías médicas, estos equipos se utilizan en pacientes con fallas respiratorias, incluido COVID-19 y se usan para evitar intubación.

"Se pueden utilizar para la asistencia en cuidados intermedios y hospitalización. También son útiles con tratamientos en casa bajo supervisión médica", explicó Mendoza.

Los equipos que hoy recibe la Alcaldía de Barranquilla fueron donados por Emiratos Árabes Unidos, a través de una gestión del embajador colombiano Jaime Amín.

El pasado mes de marzo, el Distrito inició la atención de la emergencia por COVID-19 con 411 Unidades de Cuidados Intensivos. En los siguientes meses, el Gobierno nacional apoyó a la ciudad con 111 ventiladores para la atención de la pandemia.

Asimismo, la gestión de la administración distrital, a través de inversión propia y donaciones del sector privado, logró la entrega de 105 ventiladores adicionales para la ampliación de la red pública y privada de atención y servicios de salud en Barranquilla.

Actualmente la ciudad cuenta con 669 Unidades de Cuidados Intensivos Adulto y sigue recibiendo ayudas nacionales e internacionales que fortalecen los sistemas hospitalarios públicos y privados para atención en salud.