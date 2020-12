Cuatro meses de sueldo y primas les deben a decenas de trabajadores de salud en Atlántico

Una Navidad con los bolsillos vacíos podrían enfrentar más de 60 trabajadores del sector de la salud en el Atlántico, a quienes les adeudan las primas de diciembre de 2019, junio y diciembre de este año y, además, el sueldo de hace cinco meses.

La información fue entrada por Napoleón Mugno, presidente del Sindicato médico de Anthoc, quien estableció que se trata principalmente de enfermeras contratadas a través de cooperativas.

Pero que, de igual modo, esto no quiere decir que las deudas están saldadas con el resto de personal del sector médico, a quienes también les tienen montos pendientes por pagar.

"En el hospital Cari nos están adeudando retroactivos del incremento salarial del 2020 y las primas navideñas. La peor parte las llevan los contratados mediante cooperativas, quienes tienen tres primas pendientes y sueldos de cuatro y cinco meses sin cancelar. En el hospital Niño Jesús están pendientes con las primas de este mes", señaló Mugno.

Frente al tema del retroactivo por el incremento salarial, señaló que el monto de este año apenas fue autorizado, mediante ordenanza departamental, el pasado mes de noviembre. El porcentaje acordado fue de 5.12% sobre el salario del 2019, por lo que deben pagarle el valor acumulado desde enero a diciembre de este año.

"Estamos atentos a los pagos para los compañeros", comentó Mugno, quien reconoció el esfuerzo de los trabajadores del sector, quienes están preocupados del inicio de la segunda ola de covid-19 en la ciudad.

"Como organización sindical estamos preocupados de ver que no se están llevando a cabo los protocolos como debe ser en centros comerciales y establecimientos. Exhortamos a las autoridades para que sean más fuertes. Vienen incrementos muy altos. El covid no se ha ido, no es fácil de superar. Por favor tomemos la conciencia necesaria", expuso el líder sindical.