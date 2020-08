Cuentas embargadas de hospital en Valledupar no permite sanear la crisis

La ayuda prometida por la Gobernación del Cesar por 3.000 millones de pesos, para pagar las deudas del Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar, no pudo ser desembolsada debido a que las cuentas del centro médico están embargadas.

Por lo que continua la huelga de hambre que adelantan desde hace 15 días varios funcionarios del Rosario Pumarejo, por la falta del pago de sus salarios desde hace 11 meses.

Lea también: Procuraduría pide a gobernador del Cesar cancelar deuda con Hospital Rosario Pumarejo

Durante la última reunión sostenida entre la gobernación y las directivas del hospital se presentaron todos los documentos que evidencian el déficit del lugar. Sin embargo, la Procuraduría cuestionó que el verdadero valor de la deuda no estaba debidamente actualizado.

“Indagamos la plataforma del Ministerio de Salud y se encontró que la deuda de la Gobernación con el hospital no era de 26.686 millones si no de mucho más porque los datos no estaban actualizados, además se estableció que las EPS también le deben mucho dinero al Rosario Pumarejo”, dijo la Procuraduría.

“Es importante avanzar en la depuración de las cifras, en el caso del Hospital Rosario Pumarejo, se creó una falsa expectativa de una deuda que hoy no se tiene y que se veía como una solución para el pago de los trabajadores que deben cerca de 11 meses de salario”, añadió Germán Rodríguez, procurador delegado.

Le puede interesar: Confirman masacre de tres indígenas awá en Nariño

Por su parte la gerencia del hospital dijo que: “Las cuentas depuradas suman 50.000 millones de pesos, necesitamos el acompañamiento del Ministerio Público para analizar esas obligaciones, la solución es urgente pero no está en manos de nosotros, es un déficit de años”, aseguró Jackeline Henríquez, gerente de la ESE Rosario Pumarejo de López.

Se espera que este martes haya una nueva reunión con los representantes de la huelga de hambre, para tratar de llegar a un acuerdo.