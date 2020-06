Cuerpo de paciente que murió mientras esperaba cita médica no ha sido recogido en Barranquilla

Un nuevo drama familiar se vivió en Barranquilla con el fallecimiento de un hombre identificado como Walco Hernandez de 48 años, natural del municipio de Galapa, que según sus familiares no recibió la atención oportuna por parte de la EPS Salud total en hechos que son materia de investigación.

Le puede interesar: Alcalde de Juan de Acosta entregó a su hijo a la Policía por incumplir toque de queda

En diálogo con RCN Radio, Gelderis Hernandez, hija del fallecido aseguró: "mi papá tenía una cita a las 9:30 de la mañana , él era hipertenso y se medicaba todos los días. Desde las 7 de la mañana traje a mi papá porque presentaba afectaciones respiratorias. Yo al ver que se encontraba super mal me lo llevé para la EPS Salud Total ubicada en el sector de la Carrera 43 con calle 70 y le dije a las personas, mi papá está mal por favor hay que atenderlo, pásalo para que no esté agitado, me dijeron que no lo podían atender que tenía que hacer fila, yo me devolví para ver como estaba, se me desmayo y se me murió entre los brazos".

Gelderis Hernandez, afirmó además que,"el trato fue indigno no le prestaron los primeros auxilios, un médico solo nos dijo que no se podía hacer nada se fue. Llegaron personas de salud pública y tampoco fue posible que lo pudieran recoger. Son más de 4 horas aquí y nadie lo viene a recoger".

Lea además: A punta de planas castigan a infractores de toque de queda en Cereté, Córdoba

Familiares de Walco catalogaron este hecho como un acto de inhumanidad por la condiciones que se registraron, ya que al no haber una acta de defunción las autoridades encargadas para levantar el cuerpo no lo pudieron hacer. El cuerpo permaneció tirado en el parqueadero sin que nadie pudiera atender el clamor de la familia.

El ministerio público fue notificado de esta denuncia y comenzará una investigación para determinar responsabilidad en este caso.