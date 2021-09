Cuerpo de recluso habría sido entregado sin ojos, dientes ni lengua en Cartagena

Consternados se encuentran los familiares de Eduardo Luis Castro Vallejo, de 29 años, quien se encontraba recluido en la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena, desde hacía un año y dos meses, y fue reportado como fallecido a sus familiares.

En diálogo con RCN Radio Eduardo Castro, padre de la víctima, sostuvo que se contactaron con él para informarle que su hijo había fallecido al parecer por una sobre dosis, "me dijeron tú hijo que murió, yo le dije: ¿cómo así?, hasta donde yo sé él estaba bien, llegué a la Clínica donde lo tenían y nadie me dio razón alguna".

"Ni la Clínica, ni tampoco el Inpec me lo dejaron ver, ahora entiendo por qué. Cuando lo están preparando yo voy a ver el cuerpo y mi hijo está todo golpeado, no tiene ojos, no tiene dientes, tampoco lengua; su cuerpo está como si lo hubieran torturado. Ese era el motivo por el cual no aceptaron que yo lo viera antes", sostuvo el padre del recluso.

Aseguró que en Medicina Legal le informaron que su hijo no murió al parecer por sobre dosis, sino por muerte violenta, "Yo sé que lo me lo mataron, pero de los ojos, los dientes y lo demás no sé si fue acá en Medicina Legal. En el acta que me entregaron dice que su deceso fue por muerte violenta y a mí me había dicho que el murió por un paro, que había sido supuestamente sobre dosis".

"Él no tenía enemigos, nunca nos dijo que tenía problemas, nosotros sabíamos que el 29 le iban a dar libertad, inclusive él se iba para Bogotá apenas saliera porque tenía un trabajo, su mamá está en Bogotá", puntualizó Eduardo Castro.

Una vez recibida la denuncia del padre de Eduardo Luis Castro Vallejo, de 29 años, RCN Radio estableció comunicación con el director de la cárcel San Sebastián de Ternera, coronel Fernando Villamizar, quien manifestó que "el recluso fue llevado a la Clínica Madre Bernarda, al parecer con una sobre dosis, él salió de aquí del establecimiento vivo y lo llevamos a la urgencia y falleció. A él lo sacamos y de acuerdo al reporte que me dan los médicos es una posible sobre dosis, él muchacho recibió los primeros auxilios y la decisión del comandante que estaba en ese momento es inmediatamente remitirlo a urgencias".

"La verdad que aquí este establecimiento ha cambiado, hace unos años es que se registraban riñas, pero ahora no, muy poquitos los casos", aseguró el director de la Cárcel.

Los padres del occiso piden que se esclarezca por qué Medicina Legal entregó un reporte de muerte violenta y el penal informa sobre una presunta sobre dosis, piden explicación del porque le entregaron a su ser querido sin ojos, sin dientes y sin lengua.

RCN Radio indagó con Medicina Legal, quienes manifestaron que Eduardo Luis Castro Vallejo, de 29 años, fue entregado con sus ojos, lengua y dientes, señalaron que su rostro está desfigurado porque se le realizó un desprendimiento facial y no pudo quedar igual a como ingreso.

Los padres de la víctima insistieron en que fue entregado incompleto e interpondrán acciones legales. Eduardo Luis Castro Vallejo, de 29 años, había ingresado a la cárcel al parecer por herir a un prestadiario, antes de ir a prisión residía en el barrio Olaya Herrera, sector Playa Blanca, deja un recién nacido.