Cuerpo exhumado en Barranquilla no es de la enfermera fallecida por covid-19

Tras ocho meses de espera, por parte de la familia Pérez Hernández, para establecer si el cuerpo sepultado en el cementerio Jardines de Paz de Barranquilla, corresponde al de la enfermera Marilyn Pérez, tras una exhumación se encontraron con la sorpresa de que los despojos hallados en la tumba corresponden al cuerpo de un hombre.

Luego del procedimiento adelantado por miembros del CTI de la Fiscalía, y después de trasladar los restos al Instituto de Medicina Legal, se confirmó el hallazgo que mantiene la incertidumbre de los familiares de la enfermera, que falleció el 6 de julio de 2020 por causas asociadas al Covid-19.

Los restos de la otra persona corresponden a un hombre, por quien también se cree otra familia está indagando sobre su paradero.

Eliana Pérez, hermana de Marilyn, una vez fue notificada del hecho, espera que las autoridades sigan con la búsqueda del cuerpo de la enfermera.

"Esto se ha dado como una luz para todos los enredos que hubo ese día, al momento de entregar esos cadáveres, de los dos que estaban como desaparecidos, mi hermana supuestamente estaba en ese campo santo, como nos afirmaba la clínica. Se encontraron con el señor que también estaba perdido; ahora tenemos la fe y la esperanza que en el otro campo santo, donde supuestamente estaba sepultado el señor que encontraron ayer, allí vamos a encontrar a mi hermana", manifestó la familiar.

Se espera que a continuación se proceda con una nueva exhumación. "Lo que queremos es celeridad, que ojalá Medicina Legal nos dé rápido los resultados de la necropsia del día de ayer, para que ellos puedan decirnos, cuándo van a hacer la segunda exhumación, y allí vamos a encontrar a mi hermana, Dios mediante", agregó.

El calvario por el que ha tenido que pasar la familia, se inició desde el mismo momento en que se comenzó a sospechar de la posible configuración de un caso de confusión e intercambio de cadáveres.

"Este dolor tan grande que nosotros llevamos, no se lo deseamos a ninguna otra familia, y eso quiere decir que la gente tiene que estar muy pendiente, no rendirse; nosotros no nos vamos a rendir, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y mi hermana tiene que aparecer", señaló Pérez.

Katherine Hernández, hija de Marilyn, en su momento aseguró que el día del deceso de su madre, la familia se llevó una sopresa al notar que el cuerpo no reposaba en la morgue del centro asistencial.

Los familiares de Marilyn interpusieron demandas y acciones de tutela, por la desaparición del cadáver de la clínica El Prado, que aparentemente fue entregado a otra familia.

Posteriormente, Katherine denunció el hecho ante las autoridades, por lo cual la Secretaría de Salud del distrito, anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer responsabilidades y posibles sanciones por las afectaciones a las familias involucradas.

A continuación, un juez de la República ordenó que se adelantara el proceso de exhumación del cuerpo, providencia ratificada posteriormente por otra autoridad judicial.