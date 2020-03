'Cura' Hoyos denunció que magistrados locales le exigieron $800 millones

El exalcalde de Barranquilla y exsacerdote Bernardo Hoyos Montoya afirmó que tres magistrados de esta ciudad le exigieron $800 millones para fallar en derecho en el caso del lote El Vesubio, por el que fue condenado a diez años de prisión.

Luego de la audiencia de conciliación por injuria agravada contra el magistrado, Julio Ojito Palma, el exalcalde Hoyos dio a conocer que no se llegó a un acuerdo.

Por otro lado, el exmandatario anunció que hará una denuncia formal para que se investigue a los magistrados Julio Ojito Palma, Jorge Mola y Luis Colmenares por este hecho.

"Mis manifestaciones en contra de la Rama Judicial no son de ahora, porque siempre fui atropellado por la justicia colombiana. Creo que ya es tiempo de que alguien denuncie estos atropellos, porque si no los denunciamos seguirán condenando injustamente y destruyendo la vida de los ciudadanos", sostuvo el exalcalde.

"Dije que no me retractaba de lo dicho y pondré una denuncia en la Fiscalía en la que pido que se investigue a estos magistrados, que nos condenaron injustamente, porque nos exigieron $800 millones para actuar en derecho, cuando sabían que ahí no había ningún mérito para condenar. Como no se los dimos nos condenaron a Guillermo Hoenigsberg, Carlos Camacho y a mi persona ", agregó Hoyos.

El caso del lote El Vesubio corresponde al contrato de compraventa de un terreno de 551,4 hectáreas, celebrado el 20 de agosto de 1998, adquirido durante su administración para la construcción de 45 mil viviendas.

"Estaba en silencio porque cuando uno escarba en el lodo, hiede. Sin embargo, va a tocar escarbar y vamos hasta las últimas consecuencias", finalizó el exmandatario.