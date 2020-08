Damnificados por vendaval en Barranquilla piden ayuda a la Alcaldía

Sin un lugar donde dormir permanecen más de 100 personas que resultaron afectadas por un vendaval registrado este miércoles en el sector de La Cangrejera, en el corregimiento de La Playa, en Barranquilla.

Los damnificados aseguraron que debido a las fuertes brisas acompañadas con lluvias quedaron a la intemperie por la caída de paredes y techos.

Uno de los afectados relató que él y su familia tuvieron que pasar la noche en vela porque no tenían un lugar donde dormir porque el fenómeno natural le afectó gran parte de su vivienda.

"Me levantó todo el techo, se me mojaron todas las camas, todos los enseres. Mi familia está desamparada no tenemos donde protegernos de nuevas lluvias, estamos expuestos a problemas respiratorios. Tengo hijos pequeños y pedimos una rápida ayuda de la alcaldía", dijo uno de los damnificados.

De acuerdo con el censo de los organismos de socorro, fueron más de 10 viviendas afectadas con más de 100 personas damnificadas.

"El vendaval destechó a más de 10 casas, a algunas se les cayeron las paredillas, y a muchos se les mojaron sus electrodomésticos", explicaron.

A esta emergencia se le suma la situación que se presentó en el municipio de Malambo donde varias familias resultaron afectadas por el desbordamiento de un arroyo, y la Alcaldía de esa municipalidad tuvo que declarar la calamidad pública para la atención de los damnificados.

De acuerdo con el Ideam, en los próximos días se presentarán torrenciales aguaceros acompañados de fuertes brisas y alto oleaje debido al paso de una onda tropical sobre el mar caribe.