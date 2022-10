Debate sobre La Mojana terminó con voces encontradas y cero acuerdos

El debate que fue citado por las senadoras Karina Espinosa y Ana María Castañeda, tuvo como eje central el Conpes que dejó listo el Gobierno pasado para la construcción del dique de Care e’ Gato y así, según las citantes, evitar las inundaciones que tanto afectan a las comunidades alrededor de La Mojana.

La senadora Karina Espinosa, recordó las tragedias que se han presentado en La Mojana entre los años 2010 y 2021, donde decenas de personas perdieron la vida y más de 38 mil personas fueron damnificadas.

En los alrededores de La Mojana habitan aproximadamente 450.000 personas, correspondiente a 11 municipios de cuatro departamentos, quienes año tras año deben prepararse para recibir el invierno y esperar que el rio no se desborde.

“No queremos más estudios, llevamos más de cuarenta años haciendo estudios en La Mojana. Los estudios iniciaron en 1.977, con la misión técnica colombo-holandesa, siguieron en 1.985, con el primer diseño del dique marginal. Continuaron en el 2002, con el diseño de diques adicionales... y desde el año 2010, vivimos en una encrucijada, llevamos más de 3 gobiernos haciendo estudios y diseños”, dijo la citante.

Para la senadora, “esta es una oportunidad única que no podemos dejar escapar”, refiriéndose al Conpes aprobado por el Gobierno de Iván Duque y que tiene vigencia hasta diciembre del 2022.

Son más de 1.8 billones de pesos que financiarían la construcción del cierre de Care e’ Gato, de los cuales, 500 mil millones provienen de los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, los otros 1.3 billones los entregaría el Gobierno Nacional.

La ministra de Ambiente, Sussana Muhamad, señaló que: “Intentar secar La Mojana es una ingenuidad lo que necesitamos es darle espacio al agua y que la gente tenga donde vivir y lugares más seguros. Aquí podemos seguir invirtiendo miles y miles de millones de pesos y lo que podemos decir es que la situación va a ser peor”.

Para el Gobierno Nacional, hacer cumplir el Conpes sería condenar a a la región a años de atraso y colocarlas en un alto riesgo en épocas de invierno.

“Llevamos tres años seguidos del fenómeno de La Niña, algo que no se había visto y que tiene los suelos de Colombia saturados y los ríos y embalses con niveles muy altos. Les propongo que volvamos a recuperar las lecciones de las comunidades que se pudieron adaptar y no acabaron con las funciones ecológicas; esto no implica que no pueda haber actividades productivas”, sentenció la Ministra de Ambiente.