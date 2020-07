Declaran alerta naranja hospitalaria de Cesar por ocupación de UCI

La Secretaría de Salud de Cesar en su más reciente reporte de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos declaró la alerta naranja tras superar el 50 por ciento de ocupación para la atención de pacientes con Covid-19.

“En nuestra red pública y privada hoy tenemos 81 pacientes hospitalizados de los cuales 27 corresponden a casos de Covid-19 y 54 a casos sospechosos. Estamos ante una alerta naranja por favor cuídense permanezcan en sus casas”, aseguró Hernán Baquero, secretario de Salud departamental.

Al momento la ocupación en las UCI en Cesar es del 59,5 por ciento, es decir, que al día de hoy solo hay 55 camas disponibles para atender pacientes críticos.

“Yo estoy muy preocupada, tengo 65 años, soy hipertensa y aunque me he cuidado del virus, hay mucha gente en la calle que parece que aún no toman conciencia, 55 camas no es nada si hablamos de todo el Cesar, espero que no sea demasiado tarde para contener esta enfermedad”, afirmó Cecilia Rueda, habitante de Valledupar.

Hace apenas una semana la ocupación de las UCI en el departamento no superaba el 40 por ciento, en ese momento las autoridades por el aumento diario de casos presumían que la alerta estaba próxima a ser emitida, como ocurrió en las últimas horas.

Aunque en relación con otros departamentos del país, Cesar aún puede responder ante complicaciones de nuevos contagios, hay tensión por los más de 80 casos de Covid-19 diarios que se están reportando.