Declaran calamidad pública en 7 municipios de Córdoba donde hay acueductos inconclusos

En San Antero, San Carlos, Planeta Rica, Los Córdobas, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo y Canalete que hacen parte de los 14 municipios que declararon calamidad pública por falta de agua en Córdoba hay acueductos inconclusos y declarados “Elefantes Blancos” y la gente sigue sufriendo.

Al respecto Manuel Vicente López, líder comunal de Puerto Escondido, en la zona costera, dijo que no hay agua para el consumo en los corregimientos de Villa Esther , San Luis y Santa Isabel.

“Sequía total en estas poblaciones no hay agua por cuenta del fuerte verano y con un acueducto que no ha cumplido el objetivo, los alcaldes no hacen nada yo creo hacen la declaratoria de calamidad pública para llenarse los bolsillos” expresó.

Para mencionar los acueductos regionales del San Jorge y Costero con más de 160 mil millones de pesos y nada que cumplen el objetivo de abastecer de agua a siete municipios.

Estos acueductos algunos con 9 años de construcción que son operados por la Gobernación mediante Aguas de Córdoba no han sido terminados por incumplimiento de los contratistas pese a las advertencias de organismos de control.

Recientemente el Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, visitó la planta de tratamiento del acueducto regional de la zona costanera junto a los alcaldes de los municipios de Canalete, Puerto Escondido, Los Córdobas, el gerente de Agua de Córdoba y la secretaria de Infraestructura Departamental en la que se definieron acciones inmediatas .

Anunciaron un plan de choque para una mayor continuidad del servicio, en cabeza de los alcaldes, definir modelo de operación sistema entre los municipios mencionados e invitar a Montería a ser parte de este acuerdo y estructurar un proyecto integral para una solución definitiva, que incluya un sistema de energías limpias.

“Lo primero es que los municipios se comprometan a adelantar los respectivos acuerdos a nivel local para poder escoger un operador definitivo a este proyecto regional”, explicó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

En Córdoba estudian la posibilidad de declarar la calamidad pública departamental para atender la emergencia.