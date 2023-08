Defensoría del Pueblo exige liberación de tres líderes secuestrados en Bolívar

La Defensoría del Pueblo exigió la liberación inmediata de tres líderes que permanecen secuestrados en Cantagallo, Sur del departamento de Bolívar, se trata de Belarmino Tuberquia, del comité de derechos humanos de la vereda La Poza de Cantagallo; Wilson Cañas, de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Matilde y del firmante de paz, Alfonso Angarita, de la Junta de Acción Comunal de El Bagre, Yondó.

Según el reporte de las autoridades, estos líderes habrían sido secuestrados en jurisdicción de este municipio por integrantes de un grupo armado. Además, la defensoría agregó que entre estas personas secuestradas en Cantagallo, Bolívar, se encontraba Marcos Fidel Jiménez, gestor comunitario y campesino asesinado en días pasados en esa zona y hallado en jurisdicción del departamento de Antioquia, "rechazamos el asesinato de este líder y exigimos que se avance en las investigaciones necesarias para esclarecer este hecho, exhortamos la liberación inmediata de los tres líderes campesinos que lo acompañaban", resaltó el defensor regional del Magdalena Medio, Didier Rodríguez.



Además, mencionó que, no se tiene precisión sobre la desaparición de estas personas, "uno de ellos se reportó como desaparecido en Cantagallo, sur de Bolívar, otro en Yondó, otro en Puerto Matilde, sin embargo, el cuerpo de Marco Fidel Jiménez fue hallado sin vida en el departamento de Antioquía y no se tienen detalles de su homicidio, reiteramos nuestro llamado a los grupos ilegales para que respeten los derechos humanos la vida y la integridad de los tres líderes campesinos de Cantagallo que permanecen secuestrados".

Sobre los móviles de la desaparición la Defensoría del Pueblo no tiene detalles y esperan las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación para poder esclarecer este hecho, "no se sabe de ellos hace más de una semana, van 12 días, están desaparecidos y no tenemos información sobre su estado de salud o físico, por eso pedimos que sean liberados, activamos todo el equipo humanitario para que podamos regresar a estos líderes sanos y salvos con sus familias", agregó Didier Rodríguez, defensor regional del Magdalena Medio, Didier Rodríguez.