Delincuentes roban vehículos y luego piden dinero para devolverlos en Barranquilla

En el sur de Barranquilla, sus habitantes denuncian que los antisociales están adoptando nuevas modalidades delictivas. Una de ellas, consiste en secuestrar vehículos, para posteriormente llamar a sus propietarios y solicitarles dinero a cambio de entregárselos nuevamente.

Sin embargo, en muchas oportunidades, los automotores no aparecen. "En ocasiones esperan que, por la hora u otras razones, tiene que llegar a sus casas después de 10:00 de la noche y se han presentado hurtos de carros, los cuales no se han encontrado. Ante sistema de inseguridad que estamos viviendo, no solo en este sector, pedimos una mayor circulación de la Policía, la cual es escasa", expresó Armando García, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del sector.

Ante ello, los pobladores le están pidiendo a las autoridades restringir el parrillero en moto, como ocurre en el norte de la ciudad.

Le puede interesar: 'Presidente: ¡No desproteja más a Bogotá!': Claudia López a Petro por ola de inseguridad

"La mayor cantidad de atracos se efectúa por motorizados, inclusive, en el barrio Los Andes tenemos un número considerable de muertos, a raíz de los atracos y los asaltos; también hemos denunciado la extorsión que, aunque este no es un barrio propiamente comercial, uno que otro negocio ha sido extorsionado", sostuvo Álvaro Arazo, miembro de la Junta de Acción Comunal.

Indicó que, como consecuencia de esta situación, varios propietarios de negocios han tenido que cerrar sus puertas o irse de la zona, para evitar ver comprometida su integridad.

El objetivo de ellos es tener tranquilidad y patrullajes permanentes de las autoridades. Estos casos no son exclusivos del sector de Los Andes, en la Ciudadela 20 de Julio, en inmediaciones del estadio Metropolitano, una persona fue víctima de este accionar.

Le puede interesar: Fiscalía expidió órdenes al CNE para trasladar información de la campaña de Petro en 2022

"Yo estaba haciendo una diligencia en el centro comercial de la zona, no tardé mucho, al salir no encontré la moto donde la tenía parqueada. Por mucho que pregunté, nadie me dio razón. A las horas, un hombre me llamó a decirme que le pagara una cantidad de dinero y me la devolvía, como no tenía la plata, dejé que se perdiera", contó el afectado, quien prefirió no revelar su identidad, al tiempo se unió al llamado de los habitantes de Los Andes: "Ojalá esto no se salga de control", señalaron.