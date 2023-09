Delincuentes robaron casa de concejala en Soledad, Atlántico

Por 15 minutos, Cielo Racedo, concejala de Soledad, Atlántico y su familia vivieron una pesadilla, ya que, aproximadamente, cuatro hombres, haciéndose pasar por miembros del CTI de la Fiscalía y con el supuesto propósito de hacer un allanamiento, violentaron las puertas, amarraron a varios miembros de la familia y registraron el inmueble, llevándose elementos de valor.

"Ellos simplemente empujaron la puerta y entraron, al hacerlo, cambiaron su intención de allanamiento; cuando me llaman aparte, me dicen que no es allanamiento, me pidieron que me pusiera boca abajo, me amarraron y me pidieron plata. La connotación cambió", explicó Ricardo Arcón, esposo de la funcionaria.

De acuerdo con Arcón, los sujetos forzaron la reja principal, luego de ello, la puerta principal. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado, y fue el perro, con sus ladridos, el encargado de avisar. En ese momento, Racedo observa por medio de las cámaras, lo que estaba pasando. Ya adentro y mostrando sus verdaderas intenciones, le insistían por el dinero, al no tener una respuesta satisfactoria, lo agredieron.

"A mí me golpearon con la cacha del revólver, en dos ocasiones, tratando de que yo hablara cuál era el dinero que había, pero en mi casa no había nada. Ese fue el suceso que se vivió. Gracias a Dios, todos estamos ilesos de cualquier situación infausta. Pasamos esa situación que vivimos", anotó el hombre, quien contó que, a su esposa, no la ataron, ya que sostenía a la bebé de cinco meses. Sin embargo, a él, a sus hijos de 14 y 21 años, sí.

Ante el suceso, interpusieron las denuncias ante las autoridades competentes, las cuales iniciaron las pesquisas.

"Se dispuso de un grupo investigativo para la pronta captura de los delincuentes", señaló el Coronel César Sarabia Subcomandante Policía Metropolitana Barranquilla.

Arcón expresó que, no fue alto el monto de lo hurtado.

