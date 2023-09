Denuncian a exgobernador de La Guajira, José Jaime Vega, por agredir a una mujer

Los eventos políticos en municipios de La Guajira han causado disputa entre las campañas, donde se han denunciado agresiones físicas, verbales, amenazas, y las autoridades del departamento no han hecho ningún pronunciamiento al respecto.

El pasado 17 de septiembre, la joven Tiffany Cantillo Ortiz, de 21 años de edad, interpuso una denuncia en contra del exgobernador encargado, José Jaime Vega Vence, por agresión física y verbal en medio de un evento político que realizaban dos campañas en el municipio de Villanueva, al sur de La Guajira.

Lea además: Procuraduría identifica y suspende a 11 militares por caso en Tierralta, Córdoba

Según la denuncia el ex mandatario llegó de una forma violenta a quitar una de las vallas de la policía donde se encontraba Cantillo Ortiz, golpeándola en su seno izquierdo, quien enseguida se dirigió al hospital de ese municipio. No obstante, informó la mujer que hasta el centro de salud llegó la esposa de Vega Vence bajo los efectos del alcohol “armando pelito”.

“En el momento que yo iba saliendo del hospital con mi mamá, la señora esposa de José Jaime Vega, llega súper borracha armando pleito, diciendo que ella quiere hablar con la persona que dice que su esposo le pegó. Nosotros no accedemos a hablar con ella”, dijo a la FM de RCN, Tiffany Cantillo.

Le puede interesar: Autoridades no descartan comercialización de fentanilo en Cartagena

“Desde entonces me han mandado emisarios a mi casa, para hablar conmigo, para que bajemos o quitemos la denuncia, o que conciliemos. Nosotros no vamos a quitar la denuncia que tenemos hasta que no se haga justicia, y no queremos plata”, agregó.

Es de mencionar que La Fm de Rcn se comunicó con el implicado, José Jaime Vega Vence, pero este comentó que estaba reunido con sus abogados, donde también interpondrá una acción legal por falsa denuncia y falso testimonio.

Las autoridades competentes del departamento no han realizado ningún pronunciamiento ante estos hechos que son materia de investigación.