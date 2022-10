Denuncian acoso sexual a turistas extranjeras en isla Punta Arena de Cartagena

Nuevamente se encuentra en la palestra el tema de las playas y turistas en Cartagena, esta vez, por medio de un video se conoció el caso de dos extranjeras que se encuentran de visita en la Heroica, quienes denunciaron que fueron víctimas de acoso sexual por parte de un sujeto conocido como ‘El Contratodo’, el cual según la denuncia realizó tocamientos indebidos a las dos mujeres.

Las víctimas indicaron que el sujeto estuvo todo el día acosándolas, por lo que tuvieron que quedarse dentro del mar para no toparse con él, señalan que este sujeto rondó el lugar varias veces para esperar a que salieran.

“Hay un moreno que le llaman ‘El Contratodo’, que me estaba tratando de abrazar y le dije que no quería estar con él que no me gustaba. Me arrimaba su pene contra mi cuerpo, me sentí muy incómoda. Nos estuvo siguiendo todo el día, nos tocó quedarnos todo el tiempo en el mar porque no podíamos salir”, expresó una de las víctimas.

La secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, Ana María González, señaló que ya están al tanto del caso, el cual fue confirmado por el Consejo Comunitario de la isla de Punta Arena.

“La presidenta del Consejo Comunitario, nos explicó que, al parecer, es una persona que se ha encargado de hacer ese tipo de cosas, que no es de la comunidad, es alguien de afuera (Cali)”, dijo la funcionaria.

Indicó la funcionaria que están en la búsqueda de las turistas para que interpongan la denuncia formal ante la autoridad competente y se proceda con la captura del responsable que ya está plenamente identificado.