Denuncian asesinato de un taxista y desaparición de otros dos conductores en Cartagena

Los taxistas en Cartagena se han convertido presa fácil de la delincuencia: las autoridades reportaron el homicidio de uno de ellos en el municipio de Santa Rosa de Lima, a quien identificaron como Víctor Peñaloza Contreras de 54 años.

Detallan que recibió puñaladas en diferentes partes del cuerpo, cuando se oponía a un hurto en el interior de su vehículo de placas UAO 410.

Le puede interesar: Prostitución y tráfico de drogas en Cartagena obedece al segundo uso del suelo, advierte fundación

“De acuerdo con la información, el compañero abordo una carrera en la ciudad de Cartagena hacia la vía que conduce al municipio de Santa Rosa de Lima, le propusieron diferentes puñaladas con arma blanca y lo dejaron abandonado en su vehículo”, indicó el presidente del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), Felix Barrios.

Horas después, el Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena alertó sobre la desaparición de Jairo Luis Blanco Lara, residente del Buenos Aires, sector dos de noviembre, conductor del taxi de placas TES – 509.

“Labor social está desaparecido el compañero Jairo Luis Blanco Lara, desde el día 8 de diciembre salió de su casa a trabajar en su vehículo y hasta el momento no se sabe de su paradero”, detalla el aviso del gremio de taxis.

Margarita Lara, madre del desaparecido, sostuvo que él siempre se comunicaba con su familia, “El taxi no ha aparecido ni él tampoco, desde el 8 en horas de la mañana hasta ahora no se sabe si le pasó algo. Hemos preguntado a todos los que lo conocen y no lo han visto".

Lea también: Autoridades reportan primer caso de 'hongo negro' en Valledupar

"Él es bajito, mide como 160, tenía un jean azul y una camisa de azulita con blanco, tiene canas en el pelo. Él siempre ha manejado y vive conmigo en la Mazana G - lote 21, del sector dos de noviembre, del barrio Buenos Aires; tiene su esposa y dos hijos. Si lo han visto me pueden llamar al número 3008059816", detalló la madre.

Jairo Luis Blanco Lara se convirtió el segundo taxista desaparecido en Cartagena; el primero es Omar Enrique Salguedo Pautt, de quien nadie sabe de su paradero desde el 23 de marzo del presente año.