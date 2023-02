Denuncian hacinamiento del 22 % en la cárcel de Ternera en Cartagena

El dragoneante Edward Montaño, presidente del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en Cartagena, sostuvo que a día de hoy el centro carcelario San Sebastián de Ternera presenta hacinamiento por encima del 22 %.

Según el dirigente sindical, la situación es compleja, pues no se seguiría recibiendo reclusos sindicados al penal, debido a que muchas alcaldías municipales, incluyendo la de Cartagena, no han renovado los convenios para recibir a estas personas.

“Esto se presenta ante la ineficaz política criminal de la administración de la Alcaldía de Cartagena, ya que, esto hace que crezca el hacinamiento en la cárcel San Sebastián de Ternera. Este establecimiento no está obligado a recibir sindicados de los entes territoriales del departamento de Bolívar que no tengan convenio con el Inpec, por lo tanto, en lo corrido de 2023, ninguno tiene convenio activo con nuestra entidad”, señaló Montaño.

Indicó que a esta lamentable situación se le suma la falta de custodios ante la cantidad de reclusos. Agregó que, para la habilitación de los nuevos pabellones del penal, se requiere mucho más personal.

“Los dos nuevos pabellones aún no se han habilitado, solo se hizo una entrega simbólica. No tenemos el pie de fuerza disponible para poner en funcionamiento estos pabellones. Por eso como sindicato no vemos viable el funcionamiento de estos patios por la falta de personal para custodiar a los 500 reclusos más que se pueden albergar en estos dos nuevos pabellones. Esto pondría en riesgo la seguridad en el penal” dijo el dragoneante.

A día de hoy el Inpec cuenta cerca de 140 guardianes para los más de 900 reclusos del centro carcelario de Cartagena, por lo que han solicitado muchas más unidades por los dos nuevos pabellones que se estarán habilitando, por lo que deberían tener disponibles cerca de 250 y 280 uniformados más.