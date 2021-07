Denuncian hacinamiento superior al 400% en centros de detención transitoria de Cartagena

La problemática que se registra en los centros de detención transitoria de Cartagena fue evidencia por el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien denunció un hacinamiento superior al 400%.

Camargo señaló que, en su visita a la capital del departamento de Bolívar recorrió el Centro de Reclusión Bellavista y los centros de detención transitoria Los Caracoles y Caribe Norte, constatando que cuentan con espacios para 20 detenidos y tienen más de cien personas, "quienes viven en condiciones que van en contra de todo lo demarcado por la Corte Constitucional".

"En el Centro de Reclusión Los Caracoles hemos podido identificar y evidenciar toda esta problemática, no solo en materia de hacinamiento, si no las condiciones infrahumanas en las que están nuestros presos. Los presos pierden la libertad, pero no puede perder la dignidad, necesitamos que todas las autoridades locales, departamentales y nacionales enfoquen esfuerzos y prioricen la atención a nuestras personas privadas de la libertad", manifestó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

Datos entregados por la Defensoría del Pueblo señalaron que, en los reportes presentados por la Policía, al 24 de junio, 300 personas estaban detenidas en 8 Centros de Reclusión Transitoria (CRT), en el área metropolitana de Cartagena, los cuales tienen capacidad para 90 detenidos. Es decir, se reporta un hacinamiento promedio de 233%.

"Vamos a generar acciones para contrarrestar esta problemática, la indignación es total y absoluta por parte de la Defensoría, la problemática no solamente es de salud, es alimentación y de infraestructura, los presos están en un área de 8 metros y están aproximadamente 40 personas", aseveró el defensor del pueblo.

"La situación aún es grave en el centro Bellavista, que teniendo capacidad para 20 detenidos alberga 116, con un hacinamiento de 480%. Un panorama parecido al del Caribe Norte que reporta 113 detenidos y un hacinamiento del 465%", detalló.

Alertó sobre la deficiencia en servicios médicos, entrega de medicamentos y servicios odontológicos, "pudimos constatar que no se garantiza de manera adecuada el servicio de alimentación y que, inclusive, los mismos familiares se ven en la obligación de proveer los alimentos".

La Defensoría del Pueblo sostuvo que, los Centros Transitorios de Detención en Cartagena, carecen de servicios públicos como agua, energía eléctrica, baterías sanitarias, lavamanos y duchas y que no se cumplen con las medidas para evitar la propagación de Covid-19.

"Se espera que las autoridades del orden local y nacional avance en una solución real", concluyó Carlos Camargo.