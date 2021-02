Denuncian incumplimiento en servicio de transporte a pacientes con diálisis, en Barranquilla

Un grupo de pacientes de Barranquilla, vinculados a la EPS Cajacopi, con atención prioritaria por insuficiencia renal, se han visto afectados por el incumplimiento en el servicio de transporte, ya que no están siendo recogidos para ser llevados a los centros médicos en donde se realizan los procedimientos de diálisis.

Boris Visbal, presidente de la Asociación de Usuarios de Mired IPS, explicó detalles de la problemática. "Nos hemos venido reuniendo con varios pacientes renales de Cajacopi EPS, ya que hay pacientes que tienen que pagar de su cuenta el transporte, porque no les han resuelto el tema, para que recojan al paciente en la mañana y lo traigan a su casa", sostuvo.

"Yo me senté con la coordinadora de alto costo de Cajacopi y quedaron que el lunes iban a mandar el transporte y no lo mandaron, dijeron que el miércoles y tampoco, y hoy tampoco lo mandaron", explicó el representante de los usuarios de Mired.

Son aproximadamente 30 las personas las que deben ser trasladadas frecuentemente para recibir atención médica que, ante la dificultad, se han visto obligadas a cancelar los servicios de transporte de su propio bolsillo, situación que le corresponde a la entidad.

"Muchos de esos pacientes tuvieron que prestar la plata para poder trasladarse hasta las clínicas, porque ya no aguantaban más, si no se dializaban hoy. Ya coloqué la respectiva denuncia a la Secretaría de Salud para que el doctor Humberto Mendoza revise ese tema, con los auditores, con los coordinadores de la EPS, de porqué están fallando en el contrato de transporte", agregó.

"Me comenta el esposo de una paciente que hace más de tres meses, a él no le han facilitado el transporte y ha tenido que sacar de su bolsillo, para tener que trasladar a su esposa en carro; son 30.000 pesos que se gasta en carro para poder llevar a su esposa hasta la clínica, a que la dialicen", señaló.

El vocero de los pacientes y beneficiarios de la red pública hospitalaria de Barranquilla, igualmente reportó irregularidades con la prestación del servicio de farmacia.

"Cajacopi contrata con una farmacia en donde no responden por la gente, juegan con la salud de la gente; la gente gasta transporte para el norte, y cuando van a la farmacia, no hay el medicamento, entregan un teléfono para que la gente llame y no contestan el teléfono", puntualizó el presidente de la Asociación de Usuarios de Mired.

Los afectados esperan una pronta solución a la problemática.