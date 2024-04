En el Congreso de la República volvió a ser motivo de una profunda preocupación la falta de avances en las reuniones convocadas por el Gobierno Nacional para abordar el tema del control de tarifas de energía en la Costa Caribe.

Parlamentarios de la bancada Caribe calificaron la situación como "catastrófica" y lamentaron la ausencia de soluciones inmediatas frente a esta situación.

Una de ellas es la representante a la Cámara Saray Robayo Bechara, del Partido de la U, quien dijo que a pesar de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo desde el año pasado, aún no se ha recibido los estudios necesarios para definir la modificación de subsidios.

Además, lamentó que la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) no cuente con la información requerida para poner fin a las dificultades que viven miles de ciudadanos.

Robayo destacó la ausencia en las reuniones del estudio mínimo de subsistencia, así como la falta de representación por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). A su vez, la congresista cuestionó la falta de claridad sobre los plazos y la actuación del Ministerio de Minas y Energía.

“¡Catastrófico! Seguimos asistiendo a las reuniones convocadas por el gobierno nacional para el control de tarifas de energía de la Costa Caribe. Seguimos sin ver soluciones inmediatas. No hemos recibido el estudio para definir la modificación de subsidios que viene como compromiso desde el PND desde el año pasado, ni siquiera la Superintendencia de Servicios tiene la información. El estudio mínimo de subsistencia aún no está listo, ni el DNP, ni la UPME asistieron. ¿Para cuándo Ministerio de Minas y Energía? Las tarifas siguen subiendo y el Gobierno sigue sin dar soluciones, la gente en la costa caribe o come o paga el servicio de energía”, manifestó.

El senador David Luna dijo que el Gobierno Nacional debería asumir las pérdidas técnicas que hoy se les está cobrando a los usuarios en el Caribe Colombiano.

“Los ciudadanos de la región Caribe están desesperados con las altas tarifas de energía y los atropellos por parte de las operadoras de energía. Es necesario que las pérdidas técnicas que pagan los ciudadanos en el Caribe (30% vs 18% en el resto del país), sean financiadas por el Gobierno a través de nuevos recursos del Presupuesto General de la Nación y se ejerza control, inspección y vigilancia en las entidades que prestan estos servicios. ¡Presidente, la incompetencia y falta de gestión de su Gobierno no pueden seguir afectando a los hogares, comercios y consumidores, el Caribe necesita prontas soluciones”, sostuvo.

Todo esto se presenta en el contexto que estamos viviendo por el bajo nivel de los embalses en todo el país, que podrían tener a Colombia al borde de un posible apagón o racionamiento eléctrico.

El senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, dijo que la situación de energía en el país es bastante preocupante. "expresamos nuestra preocupación por la situación actual del mercado de energía eléctrica en el país, lo cual podría resultar en aumento continuo de las tarifas, perjudicando a los usuarios".

Y añadió: “Instamos a la eficiencia energética y al uso adecuado de la misma. Actualmente, estamos operando al límite de nuestras capacidades térmicas y realizando importaciones de gas”.

Se espera que en los próximos días el Gobierno Nacional entregue soluciones concretas a la problemática que se está presentando en esa región del país.