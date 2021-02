Centenares de turistas aprovecharon que este fin de semana no había medidas restrictivas en los municipios del Atlántico para disfrutar de un día de playa.

En el caso de Puerto Colombia se presentaron aglomeraciones y el aforo fue superado por la presencia masiva de bañistas.



Desde hace cinco meses la administración municipal de Puerto Colombia viene manejando un control de aforo en las playas pero este fin de semana los bañistas desacataron las normas estipuladas por la pandemia del coronavirus.

El secretario de Gobierno, Leonel Morrón, indicó que los operadores turísticos denunciaron que hubo gran afluencia de turistas a pesar de los controles que se vienen realizando.



"Los uniformados de la Policía de vigilancia que acostumbran a estar pendiente del aforo los fines de semana no hicieron presencia, tal vez no se pensó que iba a venir una cantidad de gente como ocurrió, no hubo control en algunas de las entradas por eso se requiere mayor presencia de la Policía para que cumplan con los controles. Estos controles deben hacerse mientras dure la pandemia", explicó el funcionario.



A raíz de esta situación, el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que este próximo fin de semana aumentará el pie de fuerza de la Policía.



"Hay control por parte de la Policía en apoyo de los operadores para que se respete el aforo en las playas. Ahora, que haya más presencia de turistas que hayan llegado a la ciudad y que quieran acceder al mismo tiempo a la playa pues es algo que se tiene que controlar por los operadores turísticos y de la Policía Nacional. Si hay que poner un refuerzo para este fin de semana lo haremos", dijo el general.

Cabe recordar que a mediados de octubre se presentó un acto de indisciplina social con la presencia masiva de bañistas en Puerto Colombia.



Este fin de semana a muchos se les olvidó que la Covid-19 existía y no cumplieron las medidas de bioseguridad.