Denuncian nuevo caso de aplicación de vacuna sin líquido en Barranquilla

El hecho se presentó este martes en el estadio Romelio Martínez, al norte de Barranquilla, hasta donde acudió Claudia Zárate para llevar a su papá, Mauricio Zárate Ariza, de 77 años, para que le aplicaran la vacuna contra la covid-19, señalando que estaba esperando que su EPS lo llamara para agendarlo, lo que hasta la fecha no había pasado.

Entonces llegó al lugar donde señaló que había gran desorden ya que, según ella, no estaban aplicando el biológico por orden de llegada.

Cuando le tocó el turno de su padre, prevenida por los casos similares que se han dado a conocer a nivel nacional, la mujer sacó su celular para grabar la aplicación y fue cuando se dio cuenta de que la jeringa estaba vacía.

"En horas de la mañana me dirigí al estadio a hacer vacunar a mi padre porque me cansé de esperar que la Nueva EPS lo agendara. Llegamos allí, le tomaron los datos a mi padre, llenamos el formato de consentimiento y empezaron a colocarle la vacuna y yo tomo el video, ahí me doy cuenta que la vacuna no tenía líquido", señaló la mujer.

Una vez ocurrido el impase, la mujer indicó que llamó la atención de la enfermera sobre lo ocurrido y ésta le dijo que había sido un error.

"Ella se percató que no tenía líquido y entonces le trajeron otra jeringa y se la aplicaron a mi padre, y me dijo además que había sido un error", indicó.

Zárate señaló que ninguna de las personas que estaban allí aplicando la vacuna se acercó a ellos para hablar sobre lo ocurrido, no recibió ninguna explicación al respecto.

"El protocolo como tal no lo aplicaron, ni siquiera nos informaron qué vacuna fue la que le aplicaron, nadie nos dijo nada", anotó la hija del adulto mayor.

Dijo además que afortunadamente su padre se encuentra bien de salud y no ha hecho ninguna reacción al biológico.

Al sitio llegaron autoridades como Defensoría del Pueblo, Personería Distrital y además de la Secretaría de Salud distrital desde donde señalaron que se abrirá una investigación para conocer qué fue lo que ocurrió.

Hay que decir que este punto de vacunación del Romelio Martínez fue habilitado por la Alcaldía Distrital el pasado sábado 20 de marzo, para que los adultos mayores de 75 años, que tengan o no EPS sean inmunizados.