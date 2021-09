Denuncian presunta discriminación en un colegio de Soledad: Le negaron la entrada por su vestimenta

Silvia Isabel Castro denunció un presunto hecho de discriminación en la Institución Educativa Técnico Industrial (ITIDA) de Soledad en el Atlántico.

La mujer aseguró que la presidenta del Consejo de Padres y Representantes le negó la entrada a las instalaciones del colegio por la manera como estaba vestida. Castro señaló que fue citada para asistir a una reunión y evaluar los protocolos de bioseguridad que se estaban llevando a cabo en la institución. Pero, a su llegada, le fue negada por más de 30 minutos la entrada.

"Yo salí de la casa, y al verme en el espejo, sentí que estaba bien vestida. Yo llevaba un jean y una blusa blanca un poco escotada pero nunca me sentí vulgar", expresó Silvana Isabel Castro, quien además se desempeña como 'influencer' en redes sociales.

En medio del impase, algunos padres de familia intervinieron y le reclamaron a la presidenta por su actitud, sin embargo, ningún trabajador o docentes intervino para aclarar la situación. Esto porque la mujer que reclamaba intentó impedir el paso a la otra madre, pero al ver que varias personas le reclamaron, pues no tuvo otra alternativa que dejarla seguir.

Hasta ahora la institución no se ha pronunciado sobre este episodio, que en parte fue grabado por otro padre de familia que no estuvo de acuerdo en el trato a Castro. Y mientras unas madres de familia apoyaron a Castro, como es conocida en redes sociales, otras lo hicieron con la molesta presidenta del Consejo y también señalaron que no era la forma de vestir para ir a una reunión de colegio.

Para Castro, también fue grave que la otra madre de familia la haya señalado delante de las demás, le haya cuestionado su vestimenta ante otros padres y representantes de los alumnos.

En el Manual de Convivencia, según se conoció, no indica cómo deben ir vestidos ‘recatados’ o ‘decentes’ los padres, madres y representantes. Si establece unas pautas para el uso del uniforme de los estudiantes, pero tampoco detalla cómo deben ir vestidos cuando usan otro tipo de prendas.