Denuncian profanación de una tumba en cementerio de Soledad

Hay preocupación en el municipio de Soledad por la supuesta profanación de tumbas en el cementerio municipal. En las últimas horas se conoció la denuncia de un ciudadano que aseguraba que en menos de dos meses la bóveda de su abuelo ha sido violentada y le han robado dos partes del cuerpo.

Elías Niebles no sale del asombro al percatarse de que el cuerpo de su abuelo ha sido violentado en dos oportunidades, en la primera le robaron una parte de la pierna, y en esta última fue el cráneo.

Le puede interesar: Insólitos cánticos contra la mujer en el Batallón Ayacucho causa polémica en Manizales

"Le violentaron la tumba hace dos meses, y nuevamente ayer volvieron a romperla. No aparece ni una parte de las piernas y el cráneo. Es bastante preocupante el tema porque no sabemos con quien dejamos los restos de nuestros seres queridos y la vigilancia del cementerio no presta el servicio como es porque para romper un muro deben hacer bastante ruido y nadie se dio cuenta", dijo el afectado.

Pero ¿Quién está detrás de estas profanaciones? ¿Rituales satánicos o alguna venganza contra la víctima? estas preguntas se las hizo el administrador del cementerio municipal de Soledad, Roberto Peña, debido a que en esta ocasión dejaron algunos elementos satánicos.

"Esta vez colocaron algo de brujería, de hechicería, le echaron una gallina, unas calillas, unos tabacos. Abrieron la tumba y echaron esas cosas pero no sabemos por qué. Hace pensar que fuera algo contra esa familia", dijo el administrador.

El lamentable hecho fue denunciado ante la Fiscalía para que adelantará una investigación y establecer las causas de esta profanación.

Por su parte, los familiares de la víctima tomaron la decisión de exhumar el cadáver para posteriormente cremarlo, y de esta manera no se sigan presentando estas situaciones.

Lea también: Denuncian que soldados que violaron a niña indígena en Risaralda intentaron borrar pruebas

"Hemos tomado esta decisión para que no se siga presentando este tipo de actos con los restos de nuestro ser querido", explicó.

Las autoridades de la Policía hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier tipo de actos extraños que se presenten en los cementerios, debido a que para esta época se aumentan algunos ritos espirituales.