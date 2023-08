Denuncian que mujer arrastraba a un perro desde un taxi en Cartagena

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de maltrato animal, en esta oportunidad el hecho tuvo lugar en la ciudad de Cartagena, allí una mujer identificada como Leidy Corrales, decidió hacer la denuncia a través de una publicación en su cuenta de Instagram ante lo que había presenciado.

La joven cartagenera aseguró que en la madrugada del pasado domingo 7 de agosto vio un taxi en el sector de Villa Estrella que llevaba a un perro amarrado con una soga en el cuello, lo llevaban arrastrado por la carretera.

“Yo iba en el carro con mi esposo, cuando de repente veo que llevan arrastrando a un perrito con una cabuya fuera de un taxi. A la gente le molestó y comenzaron a pitar para que frenara. Yo estoy en estado de embarazo, pero me molestó tanto la situación que me salí para confrontar a los que estaban dentro del taxi y logré ver a una mujer sentada al lado del conductor. Me puse histérica y les dije que metieran al perrito al carro”, indicó Corrales al diario El Universal de Cartagena.

Según su relato ante la confrontación, la respuesta de la mujer dentro del carro fue que no subiría al perro al vehículo porque “lo iba a abandonar”.

Seguidamente, la indolente mujer soltó el animal y el taxi arrancó. El perrito fue rescatado de la carretera y llevado inmediatamente a una clínica veterinaria.

Posteriormente, Leidy se llevó al perro a su casa e inició una campaña en redes sociales para recaudar fondos y así comprar los medicamentos necesarios para poder cuidarlo y darlo en adopción.

“Ahora me tienen hospitalizado en Mascoclínica y ya han pagado todo hasta el martes, pero después de ahí se ha de complicar un poquito porque tengo muchas cosas, anemia, heridas, lleno de gusanos y garrapatas, estoy sin dientes, y el martes salen todos resultados y de ahí sabré qué enfermedad tengo. Necesito bañarme y además un hogar de paso, les pido que ustedes también me ayuden por favor. Tengo muchas ganas de vivir, ser amado y dar mucho amor”, indica un mensaje que publicó Leidy junto a la fotografía del perrito al que decidió llamar 'Arturito'.

Esta es la publicación