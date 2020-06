Denuncian que pacientes contagiados en Valledupar estarían violando aislamiento

En las acostumbras reuniones de seguimiento de la pandemia en Valledupar, la Secretaría de Salud local denunció, la irresponsabilidad de algunos pacientes asintomáticos que no están cumpliendo con el aislamiento social.

Según la queja que llegó inicialmente a la Secretaría de Gobierno, varios contagiados de COVID-19, especialmente en conjuntos residenciales en el norte de la ciudad, están recibiendo visitas en las terrazas de las viviendas.

“Es preocupante que algunos pacientes que han entrado en negación, que porque creen que no tienen síntomas clínicos, sienten que no pueden contagiar a otras personas, en conjuntos cerrados es donde más hemos notado este fenómeno, les pedimos que por favor sean solidarios, que se responsables con su salud, y por ende con la de sus familias, vecinos y amigos cercanos, sí usted dio positivo para el COVID-19 y no tiene síntomas graves, por favor aislarse”, dijo, Lina de Armas, secretaria de Salud de Valledupar.

