Desaparecen dos hermanos en extrañas circunstancias durante la noche de velitas en Santa Marta

Una mujer, mayor de edad y residente en Santa Marta, reportó la desaparición de sus dos hijos.

Karen Felipe, madre de los menores, aseguró que, “eran las 6:00 de la tarde cuando los niños salieron a botar la basura, nosotros vivimos en un cerro, los niños bajaron a botar la basura pero no regresaron más, al ver que se estaban demorando en regresar, decidí bajar a buscarlos, pero no los encontré, todos mis vecinos me ayudaron a buscarlos pero todavía no aparecen”.

“Nos estábamos alistando para vestirnos y pasar la noche de velitas en familia, pero mis hijos bajaron del cerro y desaparecieron”. Aseguró la mujer.

Los familiares de los pequeños dieron aviso a las autoridades distritales, quienes activaron la búsqueda urgente, para dar con el paradero de los dos hermanos que desaparecieron en el barrio María Eugenia de Santa Marta.

Karen Felipe agregó que, ambos niños ganaron el año escolar, que no había conflicto entre ellos y además afirmó que el núcleo familiar estaba conformado por cuatro personas; ella, su hija mayor de 16 años y los menores desaparecidos.

La madre de los niños aseguró a RCN Radio, que se contactó con el papá de los menores y con sus demás familiares que viven en Santa Marta, para descartar que los niños se hayan ido a casa de algún pariente, pero la respuesta fue negativa.

Los menores de edad responden a los nombres de Dency Rafael Murgas Felipe y Nayliz María Murgas Felipe, de 14 y 12 años respectivamente.

La niña estaba vestida con una camisa negra y short de jean y el niño vestía una camisa roja y pantaloneta con estampados.

Los menores se dirigían a botar la basura en el barrio María Eugenia el pasado miércoles 7 de diciembre y desde entonces se desconoce el paradero de ellos.

Si tiene información sobre el paradero de los menores, pueden comunicarse a la línea telefónica 301 7381438 o alertar a las autoridades.

Esta información y la imagen de los hermanos se publican con la autorización expresa de la madre.