Desde el 1 de septiembre se levanta el pico y cédula en Barranquilla

La nueva fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en Barranquilla comienza con el levantamiento de la medida del pico y cédula a partir del martes 1° de septiembre cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para prevenir el rebrote de casos de COVID-19 en la capital del Atlántico.

El Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció que con esta medida los ciudadanos podrán realizar las actividades esenciales y no esenciales cualquier día sin restricción de documentos o permisos para su circulación.

"Este proceso de reapertura gradual, responsable y segura, lo debemos hacer cumpliendo todas las medidas sanitarias. Con esto seguiremos abriendo nuestra economía protegiendo vidas y los indicadores de salud están estables con la positividad en el 11%, y la ocupación total de Unidad de Cuidados Intensivos están en el 50%. Esto significa que no tenemos que bajar la guardia, pero vamos por el camino indicado", explicó el mandatario.

Dentro de las nuevas medidas también se encuentra la reapertura de los templos e iglesias que podrán permitir un aforo de hasta 50 personas habiendo registrado su protocolo de bioseguridad.

Los pocos sectores económicos que faltan por abrir, lo podrán hacer en los próximos días haciendo el registro de sus protocolos de bioseguridad y una vez la Alcaldía haga su aprobación.

Los casinos, gimnasios y el zoológico, empresas de transporte intermunicipal e interdepartamental, Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, entre otras, quedan autorizadas, previa preinscripción y aprobación de los protocolos de bioseguridad.

El alcalde Pumarejo también se refirió a los menores de 17 años.

"Se levanta el aislamiento preventivo obligatorio a los menores de 17 años, sus padres deben asegurarse que practiquen las normas de autocuidado para prevenir el contagio", dijo Pumarejo.

Aún siguen las prohibiciones como el consumo de licor en bares, discotecas y en los espacios públicos y eventos con aglomeraciones.

"No se permiten reuniones de más de 50 personas o espacios donde no se pueda guardar la distancia física requerida", puntualizó el Alcalde.

Sanciones

La Alcaldía con el apoyo de la Policía Metropolitana de Barranquilla seguirá vigilante del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, en especial el uso del tapabocas.

"Contaremos con toda la capacidad de la Policía de Barranquilla para vigilar que se cumplan las medidas. Si usted ve una persona que no esté usando el tapabocas le puede indicar de manera respetuosa que lo use y si no acata el llamado, denúncielo. Aún no hemos terminado con el virus, seguimos en alerta para poder seguir recuperando el empleo", señaló el Alcalde.

El mandatario recordó la importancia del lavado de manos, el distanciamiento físico de dos metros y el uso obligatorio de tapabocas.