Helbert Núñez, hermano del coronel Benjamín Núñez, implicado en el asesinato de tres jóvenes en el municipio de Chochó (Sucre), sostuvo que desde el pasado mes de julio que visitó con su familia al oficial, no ha establecido más conversaciones con el.

En diálogo con RCN Mundo Helbert indicó que, "yo no he tenido comunicación con mi hermano desde el mes de julio. Principalmente tuve la oportunidad de visitarlo en Sincelejo porque estaba de vacaciones con mi familia”.

Recalcó que su hermano no está huyendo “porque ninguna autoridad judicial lo ha requerido para que se presente. En ese sentido quiero ser tajante y quiero pedir que rectifiquen la información, porque él no está haciendo requerido por ninguna autoridad judicial”.

“Nosotros no tenemos ninguna versión de los hechos concretos, lo que estoy pidiendo es que se aclare que no está prófugo porque hasta el momento y a pesar de que se pueda proveer una circular y una orden de captura en este momento, él se puede movilizar sin problema mientras no sea proferida”, recalcó.

Entre tanto indicó que, “como familiar del coronel Bergamín Darío, como su hermano mayor, también necesitamos como familiares que el país y las autoridades investigativas analicen desde el punto de vista de la imparcialidad y también desde la tragedia que está viviendo mi familia con todo lo que está sucediendo, la información que adelanta el senador Alexander Flores”.