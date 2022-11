Deslizamientos generan cierre de Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena

Las fuertes lluvias que han caído en la ciudad de Cartagena, durante el fin de semana, generaron varias afectaciones en materia de movilidad.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cartagena reportó deslizamiento de talud que generó el cierre parcial de la Vía al Mar, sentido Barranquilla-Cartagena.

"En este momento reportamos la novedad que persiste en el kilómetro 37, hay paso a un solo carril. El carril sentido Barranquilla- Cartagena está cerrado, por ello solicitamos precaución y estar atentos a las indicaciones que se puedan hacer a los actores viales. El talud cayó sobre la carpeta asfáltica por eso recomendamos reducir la velocidad y duplicar la distancia de seguridad entre vehículos para evitar colisiones", explicó el intendente jefe Andrés Garcés.

Señaló que, a la altura del kilómetro 10 también se reporta la caída de un talud. “Esto es la vía Al Mar sentido Barranquilla-Cartagena, exactamente adelante del sector Ramblas. Hay que evitar hidro clareo por eso se debe conducir con velocidades moderadas, no se debe estacionar en lugar que presenten posibles deslizamientos, les solicitamos que no estacionen cerca de arroyos o de las corrientes, no intenten cruzarlas teniendo en cuenta las fuertes lluvias que se vienen presentando en el departamento de Bolívar".

La Oficina de Gestión del Riesgo también reportó el cierre del carril en Ronda Real por afectación de infraestructura vial. "Por afectación en la infraestructura vial, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), restringe la circulación vehicular en un carril de la vía de Ronda Real, frente al barrio San Pedro, en sentido hacia la entrada del barrio El Socorro", manifestó el director Fernando Abello.

Indicó que “la medida se adopta atendiendo una recomendación de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, que hizo inspección en la zona y determinó que se presentó un movimiento en masa, a la altura del barrio San Pedro frente a Ronda Real, evento que amenaza un carril de la avenida y la zona peatonal”.

“Agentes de tránsito señalizaron el carril vehicular, el andén, y la parte inferior, frente a las viviendas, para restringir el paso de vehículos y peatones por ese sector. Igualmente, harán regulación al tráfico vehicular para orientar a los conductores que deben tomar los otros carriles habilitados", dijo el director de Riesgo.

En materia semafórica hay equipos inhabilitados, unos porque sus tarjetas de control se afectaron con la lluvia y otros por cortocircuitos. "Varias intersecciones semafóricas resultaron afectadas con daños en sus tarjetas de control, otras presentaron un cortocircuito, a causa de la fuerte lluvia que humedeció algunos controladores e inundó los registros que tienen el cableado; y unas por falta de fluido eléctrico en algunos sectores de la ciudad”, manifestó el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Janer Galván.

Añadió que “las estaciones semafóricas República, España, María Auxiliadora, Clínica de la Mujer, Bazurto, Las Delicias, Bomba Texaco (Pie de la Popa), entrada a Los Caracoles, la Roan, Torre del Reloj, resultaron afectadas", informó el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte”.

El director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Janer Galván, precisó que una vez las condiciones climáticas lo permitan, los ingenieros del área de semaforización de la autoridad de tránsito y la empresa que hace el mantenimiento de los dispositivos semafóricos realizarán los trabajos para habilitar nuevamente estas intersecciones semafóricas.