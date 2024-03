En las últimas horas se ha hecho viral un video donde se observa a personal del Distrito de Cartagena extraer una fragata portuguesa de las playas del sector turístico de Bocagrande. De inmediato, se empezó a difundir la noticia de que un turista resultó afectado por la picadura de esta criatura marina, que causa molestias, hinchazón e intenso dolor.

Ante esta situación, RCN Radio contactó al Cuerpo de Salvavidas de Cartagena, quienes aseguraron que efectivamente sí se dio el avistamiento de la también llamada 'agua mala'; sin embargo, nadie resultó afectado o picado por el animal.

"No, esa noticia es falsa. Ayer en horas de la tarde hubo un caso de una fragata portuguesa, en Bocagrande. Efectivamente, enseguida me informaron a mí del caso, pero eso no le picó a nadie", explicó Deivy Villa, coordinador del Cuerpo de Salvavidas de Cartagena.

"Eso es lo que me comenta el salvavidas, que eso no le picó a nadie. Sí hubo una, pero no le picó a nadie. De ahí no hemos visto otras. Entonces esa es la información que le da el Cuerpo de Salvavidas, que se presenció ese evento, pero nadie resultó lesionado", concluyó.

Por su parte, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena ha venido entregado una serie de recomendaciones para evitar ser afectados por estas especies marinas.

"La fragata portuguesa es un tipo de medusa que por sus colores vistosos y llamativos llama la atención de querer tocarla o agarrarla. El contacto con este individuo puede causar alergias y lesiones graves en la piel. Si usted observa la presencia de este animal en la playa, por favor alentar al grupo de salvavidas que se encuentra más cercano de igual forma, recomendamos que tengan precaución con los niños que se encuentran en la playa", indicaron desde la autoridad ambiental.

Así las cosas, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Salvavidas, por ahora se descarta que una persona haya sido afectada por este tipo de medusa.