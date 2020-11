Desmontan panel de antena de telecomunicaciones en el Centro Histórico de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, y con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación Distrital, suspendió las intervenciones que se adelantan en las antenas de telecomunicaciones ubicadas en el Centro Histórico, específicamente en el Parque de La Marina y la Avenida Santander.

Frente a esta situación, Alexandra Ricardo, vocera de la firma Tower 3, responsable de las antenas en el centro, manifestó que a la fecha no han sido notificados de la suspensión por parte de la Administración; sin embargo, procedieron a desmontar el panel de la antena.

“Nosotros oficialmente no hemos sido notificados del sellamiento, no hemos sido notificado de ninguna suspensión, y de hecho, no hay méritos para suspender la licencia y para revocarla, porque la licencia fue otorgada de forma legal, por eso no puede revocarla de manera unilateral, tendríamos que ir a un proceso contencioso para que se pueda revocar”, explicó Ricardo.

Además, confirmó que hace un mes la Secretaría de Planeación, a través de una resolución, confirmó que a la licencia no se haría la revocatoria del espacio público porque no determinaba ilegalidad.

“La misma Secretaría de Planeación, hace un poco más de un mes, nos notificó que en efecto terminaron de hacer el análisis y todo el proceso iniciado, y que no encontraron mérito para revocar la resolución. Entonces, la Administración sabe que estamos ante un evento donde actuamos en legalidad”, manifestó.

Con relación al panel que está instalado aseveró que “esa estructura, que si bien es cierto tiene una forma que no es la más agradable, obedece a que ese fue el plano que avaló el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena”.

Por último, la vocera de la firma indicó que están dispuestos al diálogo con la Administración y con las autoridades competentes para conciliar este tema.

“Cuando hablo de una salida conciliada es que si la Administración no está de acuerdo con la estructura, y nos entrega recomendaciones, nosotros podemos conciliar, pero no podemos continuar esperando información por parte de la Alcaldía, a través de los medios”, concluyó.