Desobediencia civil en Sincelejo: usuarios promueven no pagar el servicio de energía

Una nueva protesta y una curiosa "desobediencia civil" se adelantó en las últimas horas en la ciudad de Sincelejo (Sucre): usuarios del servicio de energía piden no pagar los recibos de la luz.

El representante de los usuarios del servicio de energía en Sucre, Andrés Tarazona, aseguró que la Cumbre Energética 2024, realizada en Sincelejo este fin de semana -y con la que se buscaban soluciones a las altas tarifas en el servicio-, fue todo un fracaso.

Le puede interesar: Contraloría embargará cuentas de funcionarios salpicados en compra de carrotanques de Gestión del Riesgo

Señaló que los proyectos contemplan un plazo que los usuarios no pueden esperar, pues está afectando directamente la economía. Proponen no pagar una factura más a la empresa prestadora del servicio y declararse en desobediencia civil.

“Esa cumbre fue un fracaso. No hay soluciones a corto plazo, las soluciones son a un año o dos años y nosotros no aguantamos más, ya no podemos seguir pagando 500 mil o 600 mil pesos por un recibo", dijo Tarazona.

Añadió que "hoy nace en Sincelejo una iniciativa con todo el pueblo para que no paguemos el recibo más hasta que nos solucionen esto”.

La declaratoria de 'desobediencia civil', según los usuarios, es porque ya no tienen cómo responder con este servicio que aseguran ha desmejorado su calidad de vida.

“Ojo, no es que no queramos pagar. Es que no podemos pagar y por eso le decimos al Gobierno Nacional, a Afinia, que no pagamos más hasta que no nos solucione, entramos en la desobediencia civil contra Afinia porque no vamos a permitir que nos sigan robando”, precisó Tarazona.

También le puede interesar: Bloquean la vía que comunica Ocaña con Convención, al parecer, por carro bomba

Los usuarios inconformes se apostaron a las afueras del Concejo municipal para sentar su voz de protesta. Esta no es la primera vez que los usuarios en Sincelejo se manifiestan contra los altos costos de la empresa Afinia:

El 2 de febrero pasado también llegaron hasta las afueras de las instalaciones de la entidad para reclamar un trato más justo hacia sus usuarios, ese día las quejas abundaron desde todos los estratos y sectores.