Despiden a 35 trabajadores del hospital en La Paz (Cesar), en plena cuarentena

En el hospital Marino Zuleta Ramírez, el único de la población de La Paz (Cesar), se produjo el despido de 35 trabajadores, algunos de ellos con más de 20 años al servicio de la institución médica.

La decisión tomó por sorpresa a los funcionarios de la salud, debido a que la decisión se tomó en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Según manifestaron los afectados, el anuncio del fin de sus contratos de prestación de servicios se dio luego la posesión de la nueva gerente.

“Sí sabíamos que teníamos un contrato de prestación de servicios, pero es que nosotros no somos nuevos trabajando aquí. Yo soy mensajero hace cinco años, cómo voy a hacer para conseguir un trabajo en esta cuarentena; yo tengo una familia, unos hijos que necesitan de mi salario”, anotó uno de los afectados.

Conductores, aseadoras, porteros, administrativos y personal del área de vacunación entraron en la lista de despidos. Aseguran que desde la crisis por coronavirus inició un empalme con nuevos funcionarios.

Sin embargo, creyeron que las nuevas contrataciones obedecían a un refuerzo para atender eventuales casos del virus, pero jamás imaginaron que los nuevos compañeros serían su reemplazo.

“Nosotros sabemos que al menos durante esta etapa de emergencia que vive el país, no pueden despedirnos. El hecho de que tengamos prestación de servicios no les da derecho a sacarnos; aquí no hay causal de despedido, hay gente que lleva toda una vida aquí y no nos parece justo irnos de esta manera”, dijo otro de los ex trabajadores del hospital.

Este medio intentó comunicarse con la nueva gerente, para conocer las razones del masivo despido, pero no fue posible.