El mismo día de la confirmación del caso, la jefe de epidemiología del hospital solicitó que el personal llenara unos datos, para realizar la prueba al día siguiente, según la médica, nunca se hizo.

Además fue notificada de su retiro por un correo electrónico que le envió la empresa Neofact S.A.S. que le presta servicios a Mi Red.

“Comencé a reclamar que nos hicieran la prueba, que podíamos habernos contagiado y no lo sabíamos. Es la fecha y no nos han realizado las pruebas. Solo me notificaron 24 horas después que no seguía más con la empresa, me enviaron la carta de retiro sin justa causa. Supongo que fue porque dije que hacía parte de un gremio de médicos a nivel nacional y por exigir las pruebas para todos”, relató.

En total son más de 10 médicos, sin contar los auxiliares de enfermería y los pacientes que estuvieron cerca y también pudieron haberse contagiado.

Alejandra Dulcey hizo un fuerte llamado por las deficiencias que tienen en materia de dotación de elementos de bioseguridad.

“Yo regresé de una bronquitis el 22 de marzo porque nunca nos dieron N-95, usábamos el tapaboca quirúrgico. Los médicos tuvieron que hacer un paro frente al hospital para exigir los elementos y fue así como pudieron conseguir los N-95. Sin embargo, con estas mascarillas duramos de tres a cinco días, cuando el uso adecuado son 12 horas, no están valorando la salud de los médicos que somos la primera línea para combatir el coronavirus”, puntualizó.

En Barranquilla, según el dato revelado por el Ministerio de Salud, son cuatro personas que laboran en el sector de la salud que se encuentran contagiados de COVID-19.