Las enfermeras, Yeidis Johana Pérez Martínez, oriunda del municipio de Sahagún y Erica Miranda, de Montería y quienes sufrieron desmayos y convulsiones luego de vacunarse contra el Covid- 19, se encuentran en sus respectivos hogares.

Los médicos les diero el alta tras presentar mejorías en su salud, luego de permanecer recluidas en la clínica Montería durante varios días.

Las enfermeras manifestaron que aún presentan mareos, dolor de cabeza y debilidad en sus piernas, al momento de caminar, por lo que necesitan la ayuda de sus familiares para poderse desplazar.

Ambas señalaron que los médicos les recomendaron quietud durante varios días y cumplir estrictamente con los medicamentos recetados.

“No puedo caminar bien, debo hacerlo con otra persona, pues mi estado de salud ha estado peor, los médicos me dijeron que tengo cita con ellos en tres semanas”, expresó la enfermera Yeidis Pérez.

“Ayer llamé al neurólogo porque no soportaba un dolor de cabeza, entonces me mandó un medicamento pero en las farmacias del municipio de Sahagún no se pudo conseguir”, agregó la enfermera.

Yeidis Johana Pérez Martínez manifestó que mediante una petición por escrito le solicitará a la Nueva EPS para que le autoricen el traslado a la ciudad de Medellín y con ello sea valorada por otros especialistas, esto debido al deterioro de su salud.

Según la Gobernación de Córdoba, con corte del 15 marzo, el avance en el proceso de vacunación en los distintos municipios avanza a buen ritmo con 50.203 dosis entregadas y 20.961 aplicadas.

Por su parte, el presidente de Asocapitales y alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, le recordó a los alcaldes del país sobre la necesidad de realizar un proceso de vacunación manteniendo los cuidados de la cadena de frío, especialmente las que requieren de ultracongelación.