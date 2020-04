Dimar abre investigación por incidente de draga “Hung Jun 5001” en Bocas de Ceniza

El presidente de la sociedad portuaria de la ciudad, Rene Puche, señala que el Consorcio Shanghai-Ingeco no cumple con el contrato y sus excusas son que " las brisas no los dejan trabajar en la zona de afuera de Bocas de Ceniza y no entiendo como el equipo no tiene forma de realizar los trabajos".

Además, dijo Puche "hay días que no hay brisas y tampoco salen a dragar. Esto es una burla contra el gobierno nacional y nos parece que el contratista si no tiene la disposición que se caduque el contrato".

El gremio portuario manifestó que está en juego el nivel de productividad del puerto si se vuelve a las misma prácticas de antaño de tener que activar una urgencia manifiesta para tomar medidas que se puede resolver.

Otra de las explicaciones que solicitaron es que si las condiciones de medio ambientales si son excusas para que la operación en varias oportunidades se cancelaran sin previa justificación.