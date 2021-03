DIMAR reconoce que títulos de propiedad del hotel las Américas son legales

La solicitud que la Dirección General Marítima (DIMAR), le había hecho a la Alcaldía de Cartagena, de adelantar procesos de recuperación de las zonas de bajamar y playa marítima, ocupadas indebidamente por el hotel y el Centro de Convenciones Las Américas, pasó a un segundo plano.

Esto luego de que la DIMAR reconociera que los títulos de propiedad del hotel las Américas y centro de Convenciones son legales, teniendo en cuenta que por su tradición están dentro del régimen legal vigente.

"Los predios donde se encuentran construidos la Torre Antigua, la Torre Nueva y el Centro de Convenciones del Hotel de las Américas, comprendidos en las matrículas inmobiliarias número 060-117804 y 060-117805; No 060-117806 y No 060-257875; 060-213263 y 060-213264, tienen características técnicas de terrenos de bajamar; no obstante, se evidencio dentro de la actuación administrativa que sobre los mismo existen tradición conforme al régimen legal vigente en el momento histórico de cada caso concreto", señala el fallo administrativo.

El fallo detalla que: "se le ordena comunicar esta decisión a la Alcaldía del Distrito Turistico y Cultura de Cartagena, para que las distintas autoridades distritales y locales tengan conocimiento del contenido del presente acto y procedan dentro del marco de sus competencias".

Cabe señalar que por medio de la resolución 0258 del 31 de agosto 2020, la Dirección General Marítima (DIMAR), ratificó que el hotel y el Centro de Convenciones Las Américas, están ocupando indebidamente playa marítima y terrenos de bajamar ubicados en la zona norte de Cartagena.

Con base a esto, la autoridad marítima declaró como responsables a la sociedad Promotora Turística del Caribe S.A., Sociedad Inversiones Talarame S.A.S y a la propiedad horizontal denominada Hotel Las Américas Beach Resort PH, quienes debieron pagar una sanción monetaria que supera los 526 millones de pesos.