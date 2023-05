Distrito de Santa Marta busca desalojar a anciana de su vivienda para construir obra civil

Funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta, y el Sistema estratégico de transporte público, buscan a través de la orden de un juez de la república, desalojar a una familia de sus viviendas debido a la ampliación de una obra civil que se adelanta en la calle 30.

La familia se opone al desalojo, porque aseguran que la administración distrital les ofrece un valor de compra del año 2018.

La razón por la que no ha habido acuerdo entre la familia de la señora María Delfa Hurtado Herrera y la alcaldía distrital, es porque la oficina de instrumentos públicos determinó que es un solo predio y no cinco, y los familiares se oponen a que le compren las cinco casas por el precio de una.

María Delfa Hurtado Herrera, quien es la propietaria de las cinco casas en disputa, es una adulta mayor que tiene 73 años, y toda la vida ha vivido en la casa que hoy distrito le pretende quitar.

María Delfa, dialogó con RCN Radio, y aseguró que, “es muy duro que vengan funcionarios públicos a querer quitarte lo que toda la vida ha sido tuyo, yo nací aquí (…), aquí he vivido toda mi vida, nacieron mis hijos y mis nietos y no justo que por la ampliación de una obra, nos vengan a quitar lo que nos pertenece”.

“Yo no me opongo al progreso ni a las obras, sino a la forma, porque nos quieren ofrecer en dinero, lo que ellos quieren (…), aquí vinieron e hicieron un avalúo y ofrecieron dinero, pero equivalente al año 2018, y ese valor hace referencia solamente a lo construido, más no al terreno”.

A pocos metros de donde estaba sentada la señora con sus tres hijos y su nuera, estaba Diego Armando López, un funcionario de la alcaldía, esperando la orden del juzgado de desalojo, la cual estaba prevista para este viernes 26 de mayo.

Diego Armando López Ortega, quien es el gerente de Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, SETP, aseguró a RCN Radio que, "los predios en disputa se encuentran ubicados sobre una ronda hídrica, a menos de 35 metros del río Manzanares, lo que quiere decir que, aquí no puede haber construcción alguna", enfatizó López Ortega.

"Estamos esperando la orden del juez, lo que el juez diga eso haremos", puntualizó López Ortega.

Llama la atención que justo al lado de las cinco casas que pretenden desalojar, está construida una olímpica, que según la comunidad "no cumple con los estándares de estar distanciada de la orilla del río Manzanares, porque no guardó la distancia requerida de 35 metros de distancia del afluente".

La razón por la que la olímpica seguirá ahí construida y no será intervenida, es porque según funcionarios de la alcaldía, genera empleos y miles de millones de pesos al mes.

RCN Radio conoció que, hasta el momento han podido negociar con la familia, 500 millones de pesos, para cinco casas y un parqueadero, y está en manos del juzgado si se amplía la oferta a 1'300.000.000 millones de pesos.