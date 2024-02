Diva Quintero Guerra, la artista vallenata que se unió a la guerra contra las fuerzas de Putin

"Dos son los motivos que me impulsan: adquirir experiencia y la necesidad de reunir fondos para una cirugía que requiero y que mi EPS no cubre. Llevo once años sufriendo las secuelas de los biopolímeros, he pasado por múltiples cirugías y aún no he podido resolver este problema", dijo.

Con una sólida formación militar y su condición de veterana de guerra, Quintero Guerra decidió responder a una convocatoria para unirse a la lucha contra las fuerzas rusas en Ucrania como parte de una legión internacional de voluntarios. Pronto, se integrará al batallón especial de Ucrania y participará en operaciones militares en la primera línea de combate.

Además de su carrera militar, la mujer también ha dejado una marca en el mundo de la música y la cultura vallenata. Estudió en el Conservatorio de Música de Ecuador y formó parte de 'Las Diosas del Vallenato', una nueva generación de artistas. Además, colaboró con reconocidos exponentes del folclor vallenato como Rafael Santos y Rafael 'Uchi' Escobar, demostrando su versatilidad y talento en diferentes campos.