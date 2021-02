Dolor, incertidumbre y amenazas: El Salado, 21 años después de la masacre

Este martes se cumplen 21 años de la masacre de El Salado, Bolívar, y sus habitantes recuerdan con claridad el episodio que obligó a un buen número de personas a abandonar el corregimiento, ubicado en El Carmen de Bolívar.

Hace un poco más de un mes, líderes sociales alertaron a los gobiernos, municipal departamental y Nacional, sobre nuevas amenazas por las que ofrecieron una cuantiosa recompensa, pero que aún no han dado con los responsables.

"Con mucho temor en la comunidad, no tanto el miedo sino la rabia e impotencia, entonces nos preguntamos ¿qué pasa?, si El Salado ha sido un pueblo tan azotado por la violencia, y pues siguen dándonos donde más nos duele, donde el recuerdo está vivo, donde todavía muchas cosas están en la impunidad", dijo Neida Narváez, habitante de El Salado.

Narváez indicó que todavía falta gran parte de la verdad, “y esta época, hace unos años, pues nos devuelve nuestro sentimientos como víctimas de todo lo sucedido”.

"Lo que más queremos es resultados, que se digan las cosas a la luz, el tema de la verdad para nosotros es muy importante. Los compromisos que hace el Presidente de la República son los mismos que se han hecho años atrás, pero necesitamos soluciones a todo lo que se ha vivido, y a toda la desesperanza que tiene la gente y también reactivar los medios económicos", expresó.

La líder reconoció que no es fácil volver al pasado, “porque ya somos personas mayores, tenemos más agotamiento de aquel pasado, claramente no somos las mismas personas, porque lo que hicimos fue correr y salvar nuestras vidas”.

Por lo que hoy está sucediendo y por las nuevas amenazas que generan temor a la comunidad, enfatizó que deben exigir al Estado una respuesta para no perder la esperanza.

“Pero ahora no podemos dejar que nos maten y que acaben con nuestras esperanzas y nuestros sueños y con el tejido social que se estaba construyendo. No podemos caer en la misma zozobra, no se puede y no se debe”, sostuvo.

¿Qué espera la comunidad?

"Nuestro sueño es ver a un Salado prospero, que surge, a un Salado que tiene toda la infraestructura lista para avanzar, uno donde haya oportunidades de estudio para los jóvenes, que reactivemos ese campo que era tan productivo. El Estado debe poner mano dura, porque si no lo hace, siempre vamos a vivir en la miseria porque continuará la desigualdad”, indicó Narváez.

“El pueblo cambió y más con el tema de la pandemia, ya no somos alegres, ya no estamos en las calles hasta tarde, entonces miremos cómo le cambia la vida a la gente, pero el temor sigue latente, y desconocemos quiénes son los responsables de las amenazas y mucho menos sabemos de dónde vienen", concluyó.

La masacre de El Salado fue cometida por paramilitares de los bloques Norte y Héroes de María, entre el 16 y el 22 de febrero del año 2000.

Según se indicó en aquel entonces, más de 100 habrían sido asesinadas tras el ataque paramilitar en esta sección del país. Así mismo, 14 cadáveres fueron hallados en fosas comunes.