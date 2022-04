Dos menores mueren ahogados en Barranquilla

Dos hechos desafortunados se registraron en la capital del Atlántico, tras la muerte de dos menores de edad, en la jurisdicción de Barranquilla.

La Policía Metropolitana informó que en los barrios Santo Domingo de Guzmán, y el corregimiento La Playa, un joven de 16 años de edad (y una menor de 12 años), fallecieron tras ahogarse en hechos similares.

El primer caso se registró en el barrio Santo Domingo de Guzmán en momentos en que un joven de 16 años de edad, identificado como Alexis Díaz Fontalvo, murió por inmersión tras intentar salvar a un amigo que se encontraba en apuros, en un jagüey del sector, cuando perdió el control de su cuerpo y cayó a las aguas, mientras que su amigo lograba salir.

También le puede interesar: Emboscada de disidencias de las Farc dejó cuatro soldados muertos en el Meta

Según se conoció, aparentemente a Díaz Fontalvo no le habían dado permiso para que fuera al lugar con amigos de la cuadra. Sin embargo, éste habría desobedecido a su madre, quien le negó el permiso, y "se fue al jagüey con el vecino de enfrente". Éste habría sido el amigo al que el joven de 16 años intentaba salvar en el jagüey, minutos antes de caer.

"Yo lo dejé almorzando en la casa porque a mí me tocó salir con mi mamá. Antes de irme, le dije que no tenía permiso para irse al jagüey pero no me hizo caso. Cuando volví, unos vecinos llegaron a avisarme que mi hijo se estaba ahogando y ahí salí corriendo", relató la madre de Alexis Díaz en RCN Mundo Barranquilla.

El segundo caso se registró en el corregimiento La Playa, en el sector de Las Canteras, tan solo minutos después de la muerte por inmersión del joven Alexis. Se trató de una menor de 12 años de edad, quien falleció en el kilómetro 4, a la altura de la vía La Prosperidad, cuando cayó a las aguas de un pozo.

Vea además: Capturan a ''médico'' del ELN encargado presuntamente de practicar abortos en Arauca

De acuerdo con los testimonios recopilados, la menor de edad se encontraba junto con otros dos niños, quienes después de un rato se percataron de que el cuerpo se encontraba flotando en un pozo: el mismo que la comunidad aledaña había pedido sellar hace meses para evitar una emergencia por la inmersión.

Javier Fernández Palis, quien señaló ser miembro de la Junta de Acción Comunal Villa Campestre, señaló que la comunidad había advertido de esta situación hace tiempo a las autoridades. “Les habíamos pedido que nos eliminaran ese pozo por el riesgo que representaba para la comunidad”, apuntó.