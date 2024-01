Dos menores y un adulto quemados con pólvora en Fin de Año en Cartagena

Pese a los reiterados llamados del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de no manipular pólvora en la festividad de Fin de Año en Cartagena, de manera preliminar, se conoció que tres personas resultaron quemadas.

Según indicó Álvaro Cruz, director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), fueron dos niños y un adulto los lesionados. Los casos se presentaron en diferentes barrios de la ciudad y afectaron a un niño de ocho años, otro de 11 años y un adulto de 46 años de edad.

Cruz indicó que el menor de ocho años es atendido en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, más conocida como La Casa del Niño, y tiene quemaduras con pólvora en su mano derecha.

Por su parte, el menor de 11 años fue ingresado también con quemaduras en su mano derecha al Hospital Serena del Mar y el adulto de 46 años, recibió lesiones en su mano izquierda y también se recupera en el Hospital Serena del Mar.

“Son casos que no deben pasar, a través de campañas se pidió que no permitieran que los niños manipularan pólvora y sin embargo no tuvieron en cuenta las recomendaciones”, enfatizó el director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

Con estos tres nuevos casos, ya son cinco los quemados con pólvora en los que se reportaron en el mes de diciembre de 2023. Los otros dos casos se reportaron después de la celebración de navidad.

Uno de ellos tiene 28 años y reside en Nelson Mandela, el otro tiene 24 años y vive en Villa Corelca. El primero manipulaba un volador en vía pública y el segundo un volcán. Ambos lesionados ingresaron al servicio de urgencias de la clínica Gestión Salud con quemaduras en las manos.