Dueños de negocios nocturnos protestan por retrasos en permisos para reapertura

Decenas de propietarios y administradores de establecimientos nocturnos de la ciudad de Barranquilla, protestaron este lunes, frente a la Alcaldía, para exigirle a la Administración Distrital una pronta reapertura segura y responsable, debido a la crisis económica que vienen padeciendo desde el pasado mes de marzo cuando tuvieron que cerrar por la emergencia sanitaria.

"Exigimos nuestros derechos al trabajo, que abramos billares y estaderos, ¡ya!", pidieron los comerciantes afectados.

Donnys Álvarez, administrador de varios establecimientos de la ciudad, expresó su preocupación por la falta de atención que tiene la Alcaldía de Barranquilla con estos negocios que están paralizados desde finales de marzo.

"Nuestros negocios están siendo ignorados por el Gobierno, hace más de dos meses hicieron un plan piloto con 30 establecimientos, pero no sabemos en que se basaron para escogerlos y los demás parece que no existimos. Estamos desesperados, necesitamos generar ingresos", explicó el comerciante.

Los manifestantes además indicaron que "todos los fines de semana hay fiestas ilegales sin ningún tipo de restricción, sin ninguna medida, y nosotros que pagamos impuestos, que generamos miles de empleos en Barranquilla no estamos siendo escuchados. Nosotros queremos darle una navidad digna a nuestras familias y no podemos porque no generamos ingresos desde el mes de marzo".

Desde el pasado 24 de marzo, los propietarios de bares, discotecas y billares de Barranquilla, cerraron por orden nacional; sin embargo, desde el 1 de octubre, días antes del primer partido de la selección Colombia, la Alcaldía de Barranquilla habilitó a 30 establecimientos nocturnos, y los demás están a la espera de una pronta respuesta.

"Tenemos todos los protocolos listos, nos inscribimos y nunca fueron a visitarnos, suspendieron las visitas y quedamos cerrados. Solo han aprobado 30 negocios, y estamos afectados, la situación de nosotros no da para más, necesitamos que el alcalde nos de la cara porque queremos una pronta respuesta", recordó Álvarez.

Los afectados recordaron que aunque no estén generando ingresos, los servicios públicos siguen cobrando la facturación.

"No hemos podido sostener los negocios, las empresas de servicio público están cobrando y no hemos pagado, en tres establecimientos, de los cuales soy administrador, me han suspendido los servicios. Con la ola invernal se están afectando los negocios porque se han humedecido algunas paredes, los techos tienen goteras y se está dañando todo por dentro", puntualizaron los afectados.

Los propietarios y administradores anunciaron que van a continuar con la protesta hasta que logren una solución a su problemática que tiene más de ocho meses por el covid-19.