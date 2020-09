"Duré 10 minutos muerto y volví a nacer”: Mauricio Martínez, sobreviviente de Tasajera

Su hermana Zulay lo acompaña, ha permanecido con él desde el momento de la tragedia y desde que fue traído a Bogotá. “Ella y otra hermana que se fue, han estado a mi lado apoyándome, dándome ánimo todos los días”, apunta Mauricio.

“Es un milagro que mi hermano sobreviviera porque los doctores nos decían que él no iba a sobrevivir, que estuvo muerto diez minutos. Aquí lo tenemos vivo y es una alegría inmensa que no tenemos como explicar, al tener a mi hermano vivo”, enfatiza Zulay.

Zulay agradece primero a los médicos del Hospital Simón Bolívar y de Suba que lo salvaron, pero también al Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y a los funcionarios José Humberto Torres y Jorge Rojas quienes gestionaron los trámites del traslado, atención médica, hospedaje y comida durante estos dos meses, al igual que al Coronel William Arias de la Estación de Policía de Kennedy que les ha facilitado el transporte a ellos y a los demás pacientes de la tragedia que fueron traídos a Bogotá, nueve en total, de los cuales fallecieron tres.

Un futuro incierto en Tasajera

Mauricio Martínez está feliz de ser un sobreviviente, pero le preocupa su futuro, además de su recuperación, lo que más anhela es trabajar y estudiar. “Seguir adelante, trabajar y ayudar a mi madre que está en un estado crítico. Me encantaría tener un trabajo, terminé grado 11, tengo un curso de vigilante que no he podido ejercer, me gustaría trabajar como vigilante cerca a Tasajera para atender a mi madre, que la operaron de una hernia en la columna vertebral y no volvió a caminar”, reitera el joven.

Añade que le gusta mucho el deporte y le encantaría estudiar educación física o alguna carrera afín. Su hermana Zulay, quien también es desempleada y estudió Atención a la Primera Infancia , pide que ojalá alguna empresa o persona le brinde un empleo a su hermano Mauricio ya que la vida le dio otra oportunidad.

“En el pueblo hay mucho desempleo, aunque hay un mercado de pescado no da para tanta gente, ojalá nos colaboren con fuentes de empleo, instituciones universitarias que den becas a los muchachos porque con estudio se puede ingresar a una empresa y cambiar la vida”.

Y aunque Mauricio ya fue dado de alta en el Hospital de Suba donde transcurrió su recuperación, todavía falta tratar las heridas que no han secado, están a la espera de la autorización para las curaciones en una institución en Bogotá, lo que puede demorar la estadía dos o tres semanas más.

“Queremos que se vaya a Tasajera sano, que no tenga heridas para que no haya complicaciones, él se quiere recuperar completamente para ir sano al pueblo”, concluye Zulay el ángel guardián de Mauricio.