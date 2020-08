El 80% de pacientes Covid-19 en Hospital U. del Caribe se ha recuperado

El Ministerio de Salud dice que Cartagena ha mostrado avances en la atención del Covid-19.

Cuando se inició la emergencia sanitaria, las autoridades eligieron al Hospital Universitario del Caribe como el principal centro asistencial para los pacientes con coronavirus. El 11 de marzo ingresó el primer contagiado.

Lea yTambién: Colombia superó las 15 mil muertes por coronavirus

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) ha atendido cerca de 2.500 pacientes sospechosos o confirmados con la COVID-19.

De estos, aproximadamente el 80% se han recuperado y, aunque el número de casos y personas ingresadas con el virus ha disminuido, este centro asistencial continúa preparándose y estando alerta para seguir brindando atención a sus usuarios.

“Tuvimos crecimientos importantes en atención de pacientes en cuidados intensivos, fue una época estresante y muy difícil para todos, pero es un tema que ya lo estamos superando. Ha sido un gran esfuerzo”, manifestó Felipe Aguirre Arias, agente especial interventor del HUC.

Frente al incremento de contagios, el Hospital Universitario del Caribe logró gestionar la dotación y garantizar 14 habitaciones para atender a los pacientes que requerían aislamiento.

Pese a que en principio fueron recibidas varias denuncias por la atención, el centro asistencial superó la crisis y mejoró su capacidad de respuesta, con la atención del personal, e incluso del personal sanitario, que al inicio reportaba falta de elementos de bioseguridad.

Por la demanda de servicios, se inició el proyecto para ampliar la capacidad de la oferta y aumentar el número de camas disponibles. En dos meses, el HUC pasó de diez camas en UCI a 63 camas dotadas. Además, el Ministerio de Salud, con apoyo de la Superintendencia de salud, entregó 39 ventiladores mecánicos.

Posteriormente, la Fundación Santo Domingo donó 71 camas, seis ventiladores mecánicas y seis monitores de signos vitales. Además, la empresa Puerto de Cartagena entregó 22 monitores de signos vitales básicos y ocho ventiladores, llegando así a 80 camas UCI y 12 de cuidados intermedios.

Una de los pacientes que pasó por el hospital durante 16 días consecutivos, fue Rosalba Caro de 82 años de edad.

“Me aferré mucho a Dios porque solo con su guía y protección podía salir de esta enfermedad. Los médicos y demás personal asistencial me ayudaron mucho y estuvieron muy pendiente de mí. Me pechichaban bastante”, aseguró Rosalba.

Puede Interesarle: Amplían horario de atención en centros comerciales del plan piloto en Cartagena

También el caso de Edmon Chejuan, un paciente que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos once días. Chejuan pasó por varios hospitales de la ciudad que no contaban con camas, “para la gloria de Dios fui recibido en el Hospital Universitario del Caribe, me dieron el tratamiento que necesitaba para recuperarme de este virus. De esos 11 días que estuve aquí, tres fueron bastante críticos, pero pude vencer la batalla”.

Por último, José Santana, un odontólogo de profesión, quien llegó al HUC requiriendo los servicios del personal médico porque presentaba síntomas de la COVID-19. Duró 9 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y en total 24 días hospitalizado.

“Mi situación era complicada, desde que llegué, recibí una atención muy buena. Siempre estaban pendientes todos, tanto el personal médico como los de enfermería, nutrición y terapistas”, dijo.

A la fecha, la Gobernación de Bolívar está trabajando en la habilitación de los pisos nueve y diez del centro asistencial. Estos pisos contarán con 116 camas de cuidados intermedios y para hospitalización general.

Actualmente, en Cartagena se han recuperado el 84,26% de los contagiados con Covid-19, es decir, 15.316 personas. A la fecha hay 2.367 casos activos.

En el caso de Bolívar, el 69% de los casos de Covid-19 se han recuperado y hay 973 casos activos.