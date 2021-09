El 81% de los contagios de covid-19 en Barranquilla serían personas no vacunadas

Debido al incremento de casos de covid-19 en la ciudad de Barranquilla que se registró en el último informe del Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se evidencian casi 400 contagios, la secretaría de Salud Distrital indicó que el 81% de estos corresponden a personas que aún no se han vacunado.

La tendencia de contagios en la capital del Atlántico correspondía a menos de 200 casos diarios, por lo que este aumento encendió las alarmas de las autoridades de salud en cuanto al proceso de vacunación.

"El 81% de estos casos, que exactamente corresponden a 293, son personas no vacunadas. Es decir que los no vacunados son en los que se registran la mayoría de los contagios. El 51% de estos casos corresponde a 20 y 49 años, la cual es una población joven y activa, que tienen una baja percepción del riesgo y no se han querido vacunar", indicó el secretario de Salud Distrital, Humberto Mendoza.

Así mismo, las autoridades de salud afirmaron que se revisarán los protocolos de bioseguridad en establecimientos nocturnos, para así mitigar la situación sanitaria.

Finalmente, el secretario de Salud instó a la población a acogerse al proceso de vacunación, pues asegura que es la única forma de evitar complicaciones ante un contagio de covid-19.

"A pesar de que esta ciudad tiene un buen ritmo de vacunación, no somos invencibles ni podemos garantizar protección total. La vacuna sigue siendo el control efectivo para prevenir la enfermedad severa, y los no vacunados van a ser en su mayoría los contagiados. Lo importante sigue siendo mantener la bioseguridad, el autocuidado y sobre todo la inmunización", finalizó Mendoza.